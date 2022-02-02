Коронавирус в Твери, последние новости на 2 февраля 2022: прививки для подростков и дежурные ЦАПы

ЦАПы в Твери начали дежурить по ночам. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 2 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 109501 случай заражения (+ 978 за сутки).

Выздоровели 92 186 пациентов (+28 за сутки).

На карантине - 13 910 заболевших, (+819 за сутки).

Умерли 2456 человек (+1 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 645923 человека, за сутки – 1447 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 38 728 случая заражения коронавирусом (+371 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8540 (+94),

Ржев - 6075 (+34),

Калининский район - 5728 (+371),

Вышневолоцкий городской округ - 4171 (+17),

Торжок - 3758 (+29),

Кимры - 3151 (+31).

Графика: Яндекс

Более 700 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник-М», предназначенной для несовершеннолетних, поступило в регион. Теперь областное правительство сообщает, что по номеру горячей линии "122" открыта запись на вакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Прививки от короновируса несовершеннолетним будут делать в подразделении тверской горбольницы №6, в специально оборудованном пункте по адресу: проспект Победы, дом №43.

При необходимости прививочная кампания для подростков будет также организована в муниципалитетах.

Для вакцинации детей до 15 лет необходимо письменное согласие родителей, с 15 лет подростки уже сами могут решать, делать ли прививку.

Поликлиника №7 тверской городской больницы № 6 (б-р Гусева, 26) со 2 февраля полностью переходит в режим работы ЦАПа (Центра амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом). Это связано со значительным ростом обращений пациентов с признаками этого заболевания.

Плановый приём, а так же приём узких специалистов будет вестись в поликлинике N1, стоматологическая помощь - в поликлинике N6 (обе находятся по адресу Орджоникидзе, 36).

Каждую пятницу ЦАП поликлиники №7 в Южном работает в круглосуточном режиме. График работы всех дежурных ЦАПов читайте здесь.