Что изменится в Тверской области с 1 февраля 2022 года: увеличение пенсий и пособий, медицина в ковид и Пушкинская карта

В Тверской области с 1 февраля 2022 года увеличится ряд пособий и пенсий и вступят изменения в некоторые законы. Фото: ПТО

МЕДИЦИНА

К 1 февраля в Тверской области усилена «горячая линия» по единому номеру «122». В работе задействованы студенты Тверского государственного медицинского университета.

Помимо расширения штата линии «122» на 50% увеличено число выделенных цифровых линий, идет работа по внедрению системы переадресации звонков из регистратур поликлиник. Специалисты линии «122», в том числе осуществляют запись в ЦАПы для взрослого населения. Сейчас в Тверской области действует 15 таких центров для взрослых и три детских ЦАПа.

ЦАПы работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru. Можно дойти до Центра самому и попроситься без записи - однако, сейчас, это маловероятно, даже запись пациентов ведётся на день вперёд.

ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ

С 1 февраля 2022 года в Тверской области проиндексированы социальные выплаты и пособия, в том числе ежемесячные пособия и выплаты для многодетных семей. Маткапитал в Тверской области увеличится с 68 888 рублей до 72 884 рублей. Правом на его получение обладают граждане, у которых родился третий ребенок и последующие дети.

Начисление начнется с февраля 2022 года автоматически. Подавать заявление заново не нужно.

С 1 февраля увеличение выплат идёт у ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, пострадавших от политических репрессий, а также тех, кто, удостоен областных наград.

Выплаты проиндексируют и отдельным категориям граждан из числа сельских специалистов – медикам, социальным и библиотечным работникам, сотрудникам государственных областных и муниципальных культурно-просветительных учреждений. С 1 февраля проиндексированы пособие на ребенка с инвалидностью и ежемесячные выплаты опекунским и приемным семьям.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

ПЕНСИИ

Неработающим пенсионерам еще раз проиндексируют страховую пенсию Проиндексируют на 8,6%. Средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

ДОЛЖНИКАМ ОСТАВЯТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Если на зарплату и другие доходы наложено взыскание за долги, теперь их не смогут забирать «подчистую». Должнику обязаны оставить хотя бы прожиточный минимум (в среднем по России это 12 654 рубля). Вернее, не обязаны, а могут: должнику придется самому позаботиться о себе. Надо подать заявление судебному приставу-исполнителю, где указать сведения об источнике дохода и пр.

И О КУЛЬТУРЕ

С 1 февраля Пушкинской картой для молодежи можно оплачивать билеты в кино. Правда, не на любые фильмы. В списке - те, что созданы при поддержке Минкульта, Фонда кино и региональных органов власти, а также из «золотой коллекции» отечественного кинематографа. Что именно посмотреть за госсчет, можно выбрать в приложении «Госуслуги Культура» или на сайте культура.рф.