Уборка снега в Твери ведётся круглосуточно: сообщили городские власти

Техника на улицах Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери МУП «ЖЭК» продолжает работу по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами с учётом нестабильных погодных условий.

- В дневное время специалисты муниципального предприятия осуществляют обработку проезжей части противогололедными материалами, в расчистке тротуаров задействованы тракторные щетки. В вечернее и ночное время акцент делается на механическое подметание УДС. В общей сложности работает около 30 единиц техники: комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, грейдеры, пескоразбрасыватели. Ручную уборку осуществляют 120 дворников, - сообщили в администрации областной столицы.

Спецтехника муниципального предприятия ведет работу круглосуточно. В МУП «ЖЭК» в постоянном режиме отслеживается информация о погодных условиях и краткосрочные прогнозы. Численность дежурной смены работников и техники устанавливается в зависимости от объёмов выпавшего снега и ряда других природных факторов.