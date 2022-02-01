Коронавирус в Твери, последние новости на 1 февраля 2022: студенты будут работать на «122» и смерть председателя Совета Старейшин Ассоциации Тверских землячеств

Студенты будут работать на телефоне «122» и смерть председателя Совета Старейшин Ассоциации Тверских землячеств. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 1 февраля 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 108523 случай заражения (+ 822 за сутки).

Выздоровели 92 158 пациентов (0 за сутки).

На карантине - 13 910 заболевших, (+819 за сутки).

Умерли 2455 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 644 503 человека, за сутки – 515 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 38 357 случая заражения коронавирусом (+324 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8446 (+62),

Ржев - 6041 (+34),

Калининский район - 5015 (+40),

Вышневолоцкий городской округ - 4154 (+8),

Торжок - 3729 (+15),

Кимры - 3120 (+516).

Графика: Яндекс

В регионе усилили работу службы горячей линии по единому номеру «122». Это сделано в связи с сильным ростом заболеваемости коронавирусом и соответственно огромным количеством звонков.

Ежедневно специалистам службы поступает сотни звонков. К примеру, 30 января от жителей было принято 2455 обращений. В будни звонков гораздо больше. Так, в минувшую пятницу, 28 января, было принято более 4,5 тысяч звонков.

Помимо расширения штата линии «122» на 50% увеличено число выделенных цифровых линий, идет работа по внедрению системы переадресации звонков из регистратур поликлиник.

Специалисты линии «122», в том числе осуществляют запись в ЦАПы для взрослого населения.

Сейчас в Тверской области действует 15 таких центров для взрослых и три детских.

Не стало председателя Совета Старейшин «Ассоциации Тверских землячеств» Владимира Морева. Ему было 84 года. О причинах смерти не сообщается.

Владимир Морев родился в Осташкове в 1937 году.

При непосредственном участии этого человека происходила трудная сдача только что построенной Конаковской ГРЭС, по его инициативе был построен мост через Волгу в Калязине. С его именем связано строительство промышленных и социально-культурных объектов, Центра космической связи в том же Калязине, газификация области.

Владимир Морев занимал руководящие должности в Конаковском горкоме КПСС, Калязинском райкоме КПСС, облисполкоме, областном комитете народного контроля, «Оборонпромкомплексе».