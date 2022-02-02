Как зарегистрироваться на «Лыжню России-2022» в Твери: отменять гонку из-за вспышки коронавируса пока не планируется

Старты «Лыжни России» в Твери из-за вспышки ковида пока отменять не собираются. Фото: Ирина ТАРАСОВА

12 февраля в Твери пройдет традиционный Всероссийский массовый заезд «Лыжня России». В этом году гонка пройдет в микрорайоне Южный за спортивным магазином «Декатлон».

В этом году традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». Организаторами запланировано проведение культурно-развлекательной и анимационной программ.

-Спортсмены до 17 лет смогут принять участие в заездах при наличии медицинского заключения врача о допуске, лыжники от 18 лет и старше также должны иметь заключение о допуске или документ с личной подписью, подтверждающий персональную ответственность за свое здоровье, - поясняют в региональном спорткомитете. Здесь так же заявляют, что отменять мероприятие из-за вспышки коронавируса в регионе не планируют (по данным на 2 февраля суточный прирост заболевших в регионе составил 1065 человек). Мероприятие на открытом воздухе, подготовка идёт в плановом режиме.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Регистрация будет открыта с 8 по 11 февраля в магазине «Декатлон» по адресу: Октябрьский проспект, д. 109. Для тех, кто не успеет приехать заранее, зарегистрироваться можно будет в день соревнований 12 февраля с 9:30 до 11:45 на месте заезда. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

СПРАВКА «КП»

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. В прошлом году тверской этап «Лыжни России» посетили более 4000 участников.

НА ЗАМЕТКУ

Победителей «Лыжни России-2022» в Твери традиционно ждут медали, дипломы, памятные призы. А все гостей, помимо концертной программы (к участию запланировано восемь танцевальных и вокальных коллективов), угостят гречневой кашей с тушенкой из полевых кухонь. Всего же на проведение «Лыжни» в этом году организаторы намерены потратить не менее 1 млн 400 тысяч рублей. Аукционная документация на проведение спортмероприятия была опубликована на сайте Госзакупок ещё в конце декабря.