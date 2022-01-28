Вакцинированные жители Твери не могут получить отпуск по уходу за престарелыми родственниками с коронавирусом

Заботиться о себе пожилому человеку придётся самому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сложная ситуация произошла в семье тверичанина Александра. Оба его пожилых родителя заболели коронавирусом. Маму госпитализировали, а отца оставили на амбулаторном лечении дома. При этом отец, человек глубокого пенсионного возраста, имеет инвалидность второй группы и заболевание переносит тяжело. Он с трудом обслуживает себя и в обычное время, а тем более лёжа с ковидом.

- Я контактное лицо, но на карантин меня не поместили в связи с тем, что я вакцинирован и признаков ОРВИ у меня нет. Значит, мне необходимо выходить на работу, и присматривать за отцом я не могу, - пожаловался Александр. - В больничном по уходу за отцом мне отказали - и его лечащий врач, и заведующая поликлиникой. Посоветовали лишь нанять сиделку… Но я не знаю, насколько это возможно, у папы ведь подтверждённый коронавирус.

Учитывая шквальный рост заболеваемости, в такой непростой ситуации сегодня может оказаться каждый. Насколько правомерен отказ медиков и что предпринять, если ухаживать за взрослым родственником с коронавирусом некому, разбиралась «КП»-Тверь».

КАРАНТИНА НЕ БУДЕТ

Действительно, теперь на больничный в связи с карантином отправляют далеко не всех контактных лиц. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 9 ноября 2021 года внесены изменения в его же Постановление от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)».

Согласно изменениям, изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания.

Таким образом, контактировавших с ковидным больным вакцинированных граждан отправляют на изоляцию и выдают больничный, только если они сами уже чувствуют симптомы ОРВИ.

ОДИНОКОМУ БОЛЬНОМУ ПОМОЧЬ НЕКОМУ

Считается, что инвалиды второй группы не нуждаются в непрерывном уходе. Но коронавирус, мягко говоря, ухудшает состояние такого человека. А больничный по уходу за взрослым пациентом дадут только в случае, если он будет признан нуждающимся в постоянном уходе. Как этого добиться, непонятно.

- Если вам отказал врач в оформлении больничного, надо доказать, что больному помощь нужна. Можно попробовать сделать это через соцзащиту, - сообщили нам по телефону 122 на горячей линии областного Минздрава. - Либо соцзащита назначит для ухода за пожилым пациентом волонтёров.

Другой специалист горячей линии посоветовал получить телефонную консультацию врача по данному поводу. Оказывается, такую консультацию можно заказать по номеру 103. Там попросят сообщить контактные данные, и врач перезвонит. В нашем случае перезвонили довольно оперативно.

- Оформить больничный можно по уходу за лежачим больным. Для этого нужно собрать все справки о его состоянии и обратиться к терапевту, - посоветовал доктор.

Вот только фактически лежачим человек со второй группой инвалидности не является. Вставать он может. Но во время болезни для него задача эта практически непосильная…

В министерстве соцзащиты, узнав о проблеме, посоветовали обратиться в Тверской комплексный центр социального обслуживания населения.

- На решения медиков мы никакого влияния оказать не можем, - развела руками работник центра. - И соцработника такому больному прислать не сможем… Подумайте сами: соцработники ходят домой к пожилым людям ежедневно, так мы всех их перезаражаем.

Что ж, справедливо... Вариантов тут не остаётся практически вообще. Разве что нанять частную сиделку, которая рискнёт приходить к пациенту с коронавирусом, или просить помощи у волонтёров. Одному из координаторов волонтёров-медиков «КП»-Тверь» тоже дозвонилась. Оказалось, девушка сама находится на больничной койке. С тем же самым коронавирусом. В помощи она не отказала, но сказала, что добровольцы сегодня в возможностях ограничены. Студентов к коронавирусным больным на уход не отправляют - только для доставки продуктов, медикаментов и средств первой необходимости.

Советовать получить больничный каким-то нечестным способом мы, конечно, не можем. Но что сказать человеку, который теперь жалеет, что привился от коронавируса, потому что из-за этого потерял возможность уйти на карантин и ухаживать за престарелым отцом? Не лучшая реклама для такой важной и спасительной сегодня вакцинации…