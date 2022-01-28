Коронавирус в Твери, последние новости на 28 января 2022: огромная нагрузка на систему здравоохранения, первая партия вакцины для подростков и будет ли всеобщий школьный дистант

Нагрузка на систему здравоохранения региона с началом пятой волны ковида очень возросла.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 28 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 105629 случаев заражения (+ 488 за сутки).

Выздоровели 92 086 пациента (+13 за сутки).

На карантине - 11099 заболевших, (+472 за сутки).

Умерли 2444 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 638 405 человек, за сутки – 2 447 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 37274 случаев заражения коронавирусом (+185 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8159 (+57),

Ржев - 5901 (+45),

Калининский район - 4863 (+23),

Вышневолоцкий городской округ - 4077 (+10),

Торжок - 3622 (+16),

Кимры - 3031 (+24).

Графика: Яндекс

27 января губернатор Игорь Руденя в вечернем прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) осветил ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

Губернатор отметил, что пошел резкий рост, количество заболевших в сутки почти достигло 500 человек. При этом в реанимациях количество тяжелых пациентов не увеличивается.

Игорь Руденя сообщил, что сейчас из 1800 развернутых в ковидных госпиталях коек 30% не занято.

- При необходимости мы готовы в два раза увеличить число коек, - добавил губернатор.

Игорь Руденя отметил, что существенно растет уровень детской заболеваемости коронавирусом:

- Принято решение на всякий случай создать 300 койкомест, чтобы была возможность при необходимости поместить детей на стационарное лечение. 50 коек завтра открывается в ковидном госпитале, который расположен в детской больнице города Твери. Это с отдельным входом. И также со следующей недели планируем еще открыть еще 100 коек в детской горбольнице №3. И также сейчас выбираем еще несколько больниц, где это будет удобно сделать.

Губернатор также сообщил сейчас в регионе работает 14 Центров амбулаторной помощи и уже завтра, 28 января, планируется открыть еще один в Твери.

- Мы видим, что сейчас загрузка, конечно, колоссальная. Хотел бы попросить зрителей все-таки пользоваться записью. Мы сейчас серьезно отлаживаем систему "122" (служба горячей линии - ред.), введен голосовой помощник, можно либо получить консультацию, либо вызвать врача на дом, - сказал губернатор в эфире.

Игорь Руденя подчеркнул, что система здравоохранения работает сейчас с огромной нагрузкой, болеют и сами врачи, в том числе, сотрудники скорой помощи.

Пока не идет речи о всеобщем переводе школ на "дистанционку" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди учеников.

При этом глава региона сказал, что в Твери около 700 классов в школах уже закрыты, а в Андреапольском, Бежецком, Жарковском районах, ЗАТО "Солнечном" и Рамешках пять школ переведены на дистанционное обучение.

Игорь Руденя отметил, что массового закрытия школ пока не планируется. По словам губернатора, школы будут целиком переводить на дистанционное обучение, если ученики в большинстве классов заразятся коронавирусом.

При этом губернатор отметил, что прививать детей будут только по желанию родителей, ни о какой обязательной вакцинации и речи не идет.

Помимо этого, Игорь Руденя заявил, что в регион поступила большая партия вакцины "Спутник Лайт", а также есть двухнедельный запас лекарственных препаратов для больных коронавирусом.

Глава региона сообщил, что будет продлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Губернатор отметил, что после рейдов в автобусах «Транспорта Верхневолжья» уже было открыто 600 административных дел за игнорирован

- Но за повторное нарушение граждан, которые пренебрегают масками и подвергают других пассажиров опасности, будут штрафовать. По КоАП РФ, штрафы у нас - от 1000 до 15000 рублей, а для злостных нарушителей - до 30 тысяч рублей, - подчеркнул Игорь Руденя.

По словам губернатора, на предприятиях региона на хорошем уровне проведена вакцинация сотрудников.