В Тверской области в 2021 году преступления чаще совершали безработные мужчины средних лет со средним же образованием

Представители мужского пола совершили в четыре раза больше правонарушений, чем женского. Фото: Олег ЗОЛОТО

Областная прокуратура поделилась картой преступности и соцпортретом злоумышленника в нашем регионе по итогам 2021 года.

Итак, самый распространенный тип преступника-2021 в Тверской области — это окончившие колледжи или профучилища мужчины без постоянных источников дохода средних лет.

В 2021 году мужчины совершали правонарушения 5798 раз, представительницы прекрасного пола в 4,3 раза меньше - 1331.

Больше половины всех преступлений - 4037 - на совести у людей в возрасте от 30 до 49 лет.

Примерно одинаково отличились граждане в возрасте 18-24 лет и свыше 50-ти — по 933 и 991 соответственно.

859 раз нарушали закон люди в возрасте 25-29 лет. 209 преступлений совершили подростки.

Большинство правонарушителей - 2784 граждан - имеют среднее профессиональное образование, с высшим - только 670.

4384 злоумышленников оказались людьми без постоянного трудоустройства. На втором месте наемные рабочие - 1485.

Учащихся и студентов среди правонарушителей набралось 361 человек. Служащих - 268. Бизнесменов - 83.