Собянин выделил деньги на новый павильон для посетителей Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области

Мемориал возведён на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942-1943 годов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Территория Ржевского мемориала Советскому солдату к будущему Дню Победы изменится: там появится новый павильон, обновится система освещения, будут высажены деревья. Деньги на это выделило правительство Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении трансферта на 250 миллионов рублей на благоустройство территории мемориала.

Подробностей о том, какой вид приобретёт территория этого грандиозного мемориала, пока не много.

«Проектом предусмотрено возведение павильона для посетителей площадью 1,1 тысячи квадратных метров. На расположенной рядом территории высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и ограждение, а также выполнят переустройство системы освещения и ливневой канализации», - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Центральная фигура мемориала - 25-метровый памятник советскому бойцу. Фото: Виктория ТУШКОВА

В правительстве Тверской области уточнили, что новый павильон будет использоваться для проведения общественных и просветительских мероприятий гражданско-патриотической направленности.

Поскольку деньги на благоустройство мемориала будут переведены трансфертом (это средства, предоставляемые безвозмездно одним бюджетом другому), возвращать их будет не надо. Как сообщили в региональном правительстве, средства пополнят бюджет Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, и благодаря им будут внесены изменения в государственную программу «Молодёжь Верхневолжья» на 2021-2026 годы и адресную инвестиционную программу Тверской области.

Ржевский мемориал Советскому солдату был торжественно открыт 30 июня 2020 года. На открытие приехали Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко. В церемонии принял участие губернатор Игорь Руденя, почётными гостями стали ветераны-фронтовики из Тверской области.

Центральная фигура мемориала - 25-метровый памятник советскому бойцу, созданный скульптором Андреем Коробцовым. Солдат смотрит вниз, на мирные сегодня поля, бывшие когда-то местом самых кровопролитных сражений. Рядом находится небольшой интерактивный музей, где можно посмотреть документальные фотографии и услышать, что писали бойцы в своих фронтовых письмах, о чём после войны вспоминали выжившие. Из дверей музея многие выходят в слезах.

В музее на территории мемориала можно послушать и прочитать, что писали бойцы в своих фронтовых письмах, о чём после войны вспоминали выжившие. Фото: Виктория ТУШКОВА

Как изменится облик этого величественного мемориала благодаря будущему благоустройству, можно будет узнать уже скоро. Все работы запланировано завершить до 9 мая 2022 года - к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.