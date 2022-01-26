В Тверской области реализуют 188 проектов по ППМИ, больше всего - в Старицком районе

В областном правительстве прошло очередное заседание. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

26 января на заседании областного правительства было доложено: в регионе в этом году реализуют 188 проектов по Программе поддержки местных инициатив (подано на конкурсный отбор было 274 заявки). Из областного бюджета районам и округам распределят 146,8 млн рублей. Еще 81,9 млн рублей на проекты внесу жители территорий, местный бизнес и муниципалитеты.

Губернатор Игорь Руденя на заседании назвал ППМИ эффективным инструмент решения наиболее актуальных локальных вопросов муниципалитетов.

На заседании. В центре - губернатор. Фото: ПТО

Особенность этой программы - в том, что жители совместно с местными администрациями сами решают, какую проблему им необходимо решить при помощи ППМИ и вносят на проект часть собственных средств. Нередко на территориях к сбору средств подключают местный бизнес (внебюджетные источники). Участвуют и муниципалитеты. Большая часть субсидирования идет из областного бюджета.

ППМИ запущена в нашем регионе с 2013 года. Только за последние шесть лет (при нынешнем губернаторе) благодаря ей создано или отремонтировано более 1500 объектов инфраструктуры и соцсферы. Чаще всего граждане выбирают проекты. Связанные с водопроводами и водокачками, с уличными фонарями, дорогами, детскими и спортивными площадками, мемориалами, домами культуры.

В этом году наибольшее предпочтение жители отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и уличного освещения на своих территориях – 38 и 23 проекта соответственно.

Кроме того, будут реализованы проекты по оснащению детских и спортивных площадок, приобретению спецтехники, ремонту дорог, местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, оборудованию спортивных площадок и другие.

Больше всего проектов будет реализовано в Старицком районе — 31, а также в Вышневолоцком городском округе — 25.

При этом в Вышнем Волочке впервые в рамках ППМИ будет приобретена каналопромывочная установка. Она позволит приводить в порядок подземные ливневые сети в период паводков.

Также одними из самых активных участников ППМИ-2022 стали Бологовский (12 проектов) и Фировский районы (9), Осташковский городской округ (11), Андреапольский муниципальный округ (10).

Пять проектов по ППМИ воплотят в жизнь в 2022 году в столице региона:

- ремонт дворовой территории и подъездных путей многоквартирного дома №18 на улице Королева;

- ремонт асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирного дома №4 к. 2 в переулке Трудолюбия;

- обустройство парковочной площадки на придомовой территории дома №17 по улице Хромова;

- ограждение придомовых территорий домов №15 и № 7 по Тверскому проспекту и улице Советская с установкой автоматических ворот и камер видеонаблюдения;

- благоустройство двора дома №54 по улице Паши Савельевой.

Подробную информацию по всем 188 проектам можно найти здесь.

СПРАВКА КП

Количество ежегодно реализуемых проектов с начала действия программы выросло почти в шесть раз – с 53 проектов в 2013-ом до 304 в 2021-ом.