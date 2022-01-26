700 миллиардов киловатт-часов электроэнергии выработала Калининская АЭС с начала эксплуатации

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В составе атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Энергопуск первого блока состоялся 9 мая 1984 года, четвертый энергоблок был включен в сеть 24 ноября 2011года. Таким образом, уже 37 лет Калининская атомная станция обеспечивает электроэнергией регионы Центрального федерального округа России.

Отметим, что электроэнергии, произведенной Калининской АЭС за всю свою историю, достаточно для полного обеспечения регионов Центральной России в течение трех лет. При производстве аналогичного объема за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 350 миллионов тонн углекислого газа.

В настоящее время на Калининской АЭС в работе находятся три энергоблока. На энергоблоке №4 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.