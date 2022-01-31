Сколько недель «омикрон» будет еще штурмовать Тверскую область - спрогнозировал эксперт

Экспресс-тест на ковид наличие коронавируса в вашем организме покажет, а вот какой это штамм -нет. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как все уже, наверное, поняли, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Тверской области сложная, среднесуточный прирост больных более 19 процентов. 31 января ковид был диагностирован у 822 человек за сутки. «Омикрон» ли это? Наверное, и он тоже - на минувшей неделе региональный Роспотребнадзор подтвердил наличие больных с этим штаммом на территории области. А на территории страны этот штамм, по заявлению Роспотребнадзора федерального, становится доминирующим. Поговорить на тему ковида и о том, как с ним продолжать бороться, в тверскую эфирную студию радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) пришла Наталья Соколова, доктор медицинских наук, советник губернатора.

ПРО РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОВИДОМ

«К сожалению, мы понимаем, что в ближайшие три недели рост заболеваемости продолжится. Почему есть такое понимание? Потому что мы по заболеваемости немножко отстаем от Европы, где уже прошелся «омикрон», особенно можем сравнивать с Великобританией. Поэтому мы понимаем: заболеваемость продолжит расти в арифметической прогрессии (арифметическая прогрессия - это числовая последовательность, в которой разница между соседними числами одинаковая. - Ред.) Впереди самые сложные три-четыре недели.

А дальше: заболеваемость должна пойти на определенное снижение.

Сейчас мы немножко отстаем от Москвы. И опять же для нас показательна модель Москвы, где заболеваемость тоже растет в арифметической прогрессии. Пока Москва еще не достигла пика, чтобы начать снижаться.

Давайте будем откровенны: на сегодняшний день - а это, по сути, первая неделя столкновения с «омикрон»-штаммом - медицинская система уже испытывает колоссальные перегрузки. Сейчас всем непросто. Причем нелегко не только в Тверском регионе или в РФ, такая же избыточная перегрузка системы здравоохранения наблюдается и в других странах.

И здесь хотелось бы отметить, что мы можем немножечко притормозить этот вертикальный подъем, сделать его немного более пологим, если будем соблюдать элементарные меры предосторожности. Мы же знаем, что он вирулентный очень - максимально высокая заражаемость, поэтому, когда не соблюдаются элементарные меры предосторожности, заражаемость происходит гораздо быстрее.

ПРО НАГРУЗКУ ВРАЧЕЙ

На сегодняшний день укомплектованность первичного звена у нас не является стопроцентной, и она недостаточна: не хватает врачей, среднего медперсонала. И так не только в Тверском регионе, но и в других субъектах Федерации. Ковид просто «протоптался» по системе здравоохранения и количеству врачей. Мы потеряли еще больше в первичном звене.

Чтобы система здравоохранения не испытывала таких максимальных перегрузок, организованы центры амбулаторной помощи (ЦАП), которые как раз разделяют потоки пациентов с признаками ОРВИ. На сегодняшний день, чтобы не было столпотворений, открываются дополнительные центры.

Открыты три детских амбулаторных центра. Да, не хватает педиатров, не хватает врачей первичного звена. Сегодня к нам на помощь пришел Тверской государственный медицинский университет: много студентов средних и старших курсов, ординаторов направлены на помощь первичному звену. Студенты и ординаторы помогают и в госпиталях. С учетом того, что у нас заболеваемость растет, а госпитализация, слава Богу, стоит в принципе на одном уровне, мы переводим врачей из «красных зон» в первичное звено. В помощь первичному звену придут и преподаватели медуниверситета.

Также у нас сейчас организуется большой колл-центр службы «122», где пациенты могут получить определенную помощь. Усиливается этот центр также врачами-консультантами. В организации работы центра нам оказывает помощь не только медуниверситет, но и медицинский колледж, Тверской госуниверситет и политехнический университет. То есть все идут как на войну. Поэтому давайте относиться с уважением к врачам, которые испытывают колоссальнейшие нагрузки.

Сегодня врач на участке в день принимает порядка ста человек. Часть ЦАПов в ближайшие дни будет переведена на круглосуточный режим работы. Это будет в режиме дежурства - график дежурного ЦАПа можно узнать по телефону 122 или на сайте регионального Минздрава.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ

Если вы переболели, долечивайтесь, строго следуйте рекомендациям врача. У нас есть часть пациентов, которые выписываются из госпиталей, а через три дня едут туда снова.

Продолжать ли вакцинацию на таком всплеске заболеваемости? Однозначно да. Вакцинация позволит перенести заболевание легче или вообще бессимптомно. Заболевают ли привитые? Да, заболевают. Но очень много примеров, когда привитые пациенты в течение недели идут на поправку и у них обычные признаки ОРВИ. А вот люди с хроническими заболеваниями, невакцинированные или из группы риска должны внимательнее к себе отнестись.

С симптомами ОРВИ вакцинация не делается. Ревакцинироваться лучше через полгода, хотя сертификат и действует год. После перенесенного ковида прививку можно ставить уже через два-три месяца.

ПРО ТЕСТЫ

В медучреждениях региона во всю используют экспресс-тесты. Около тысячи в день. Используются они и в учреждениях немедицинских. Это позволяет произвести первичную диагностику. Но отрицательный экспресс-тест - это не гарантия того, что нет ковида. Положительный практически на 100 процентов говорит о наличии ковида, и его нужно подтверждать ПЦР-тестом. В ближайшее время в регион поступит очень большая партия экспресс-тестов.

Есть ли тесты на «омикрон»? И надо ли знать, каким штаммом ты болен? Часть анализов направляется Роспотребнадзором в Москву на дальнейшее исследование по определению того или иного штамма. Делается это для того, чтобы понять, какой штамм в регионе преобладает. В рутинной практике никто не делает подобных тестов на определение штамма. Этот процесс трудоемкий и финансово затратный, а самое главное - не быстрый в производстве. Поэтому врач определяет тактику лечения исходя из клинической картины, из того, вакцинирован пациент или нет, а также сопутствующих заболеваний, возраста и пр.

ПРО ДЕТСКИЙ КОВИД

Сейчас наблюдается большой подъем доли заболеваемости среди подростков и детей. Пока ковид проходит у них либо в бессимптомной, либо в легкой форме. Это в основном поражение верхних дыхательных путей. Тяжелого течения пока нет.