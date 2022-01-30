Коронавирус в Твери, последние новости на 30 января 2022: куница в парке и пони, которых поймали полицейские

Вот такие пони и куница. Фото: скрины с видео пабликов VK/ “Тверь ВКонтакте», «Подслушано у водителей.Тверь»
Последние новости о коронавирусе в Твери на 30 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 107 701 случай заражения (+ 781 за сутки).
Выздоровели 92 158 пациентов (+21 за сутки).
На карантине - 13 091 заболевший, (+757 за сутки).
Умерли 2452 человек (+3 за сутки).
В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 644 122 человека, за сутки – 929 человек.
Оперативные данные на 30 января. Фото: Яндекс
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 38 034 случая заражения коронавирусом (+287 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 8364 (+71),
Ржев - 6007 (+36),
Калининский район - 4975 (+44),
Вышневолоцкий городской округ - 4146 (+25),
Торжок - 3706 (+27),
Кимры - 3104 (+518).
Минувший день был богат на новости о животных. Так куница лакомилась кусочками сала, прикреплёнными на ветке дерева в Сахаровском парке с Твери. Забавное видео размещено в группе «Тверь ВКонтакте».
Хищный зверёк пришёл поесть ночью. Куница пыталась оторвать кусочки лакомства, прикреплённые на ветке и стволе дерева. Процесс зверька очень увлекал, снимавшего она не заметила. Сахаровский парк находится в Заволжском районе Твери, в поселке Сахарово и как отмечают пользователи, комментируя этот пост, встретить куницу в парке в Твери не такая уж редкость.
- В прошлом году видел куницу в парке Победы в Твери, - поделился один из тверичан в комментариях под постом.
Обыкновенная куница - зверёк распространённый в средней полосе России. Достигает в длину 40-55 см и весит до 2 кг. Шерстка каштановая или темно-коричневая с рыжими подпалинами на груди и шее. Днем спит, а по ночам охотится. Устраивает жилище в дуплах деревьев. Куницы питаются мелкими грызунами и птицами. Может давить куриц в деревнях. При защите своей норы куница может напасть на человека и сильно покусать.
Данные оперштаба на 30 января 2022 года.
В Твери, на Красинском мосту, днём 29 января гуляли два чёрных пони. Шли прямо по проезжей части. Водители притормаживали, сбрасывали скорость и лошадок пропускали. Один из водителей опубликовал в группе ВК "Подслушано у водителей. Тверь" видео этих мирно бредущих пони.
Пользователи сети лошадок пожалели, кто-то даже предположил, что они сбежали от цирка, устав зарабатывать деньги.
Позже стало известно, что у пони нашлась хозяйка.
- Я видел, как остановилась машина ППС и сотрудники дождались хозяйку вместе с пони, - написал под видео один из автомобилистов.