Коронавирус в Твери, последние новости на 30 января 2022: куница в парке и пони, которых поймали полицейские

Вот такие пони и куница. Фото: скрины с видео пабликов VK/ “Тверь ВКонтакте», «Подслушано у водителей.Тверь»

Последние новости о коронавирусе в Твери на 30 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 107 701 случай заражения (+ 781 за сутки).

Выздоровели 92 158 пациентов (+21 за сутки).

На карантине - 13 091 заболевший, (+757 за сутки).

Умерли 2452 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 644 122 человека, за сутки – 929 человек.

Оперативные данные на 30 января. Фото: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 38 034 случая заражения коронавирусом (+287 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8364 (+71),

Ржев - 6007 (+36),

Калининский район - 4975 (+44),

Вышневолоцкий городской округ - 4146 (+25),

Торжок - 3706 (+27),

Кимры - 3104 (+518).

Минувший день был богат на новости о животных. Так куница лакомилась кусочками сала, прикреплёнными на ветке дерева в Сахаровском парке с Твери. Забавное видео размещено в группе «Тверь ВКонтакте».

Хищный зверёк пришёл поесть ночью. Куница пыталась оторвать кусочки лакомства, прикреплённые на ветке и стволе дерева. Процесс зверька очень увлекал, снимавшего она не заметила. Сахаровский парк находится в Заволжском районе Твери, в поселке Сахарово и как отмечают пользователи, комментируя этот пост, встретить куницу в парке в Твери не такая уж редкость.

- В прошлом году видел куницу в парке Победы в Твери, - поделился один из тверичан в комментариях под постом.

Обыкновенная куница - зверёк распространённый в средней полосе России. Достигает в длину 40-55 см и весит до 2 кг. Шерстка каштановая или темно-коричневая с рыжими подпалинами на груди и шее. Днем спит, а по ночам охотится. Устраивает жилище в дуплах деревьев. Куницы питаются мелкими грызунами и птицами. Может давить куриц в деревнях. При защите своей норы куница может напасть на человека и сильно покусать.

Данные оперштаба на 30 января 2022 года.

В Твери, на Красинском мосту, днём 29 января гуляли два чёрных пони. Шли прямо по проезжей части. Водители притормаживали, сбрасывали скорость и лошадок пропускали. Один из водителей опубликовал в группе ВК "Подслушано у водителей. Тверь" видео этих мирно бредущих пони.

Пользователи сети лошадок пожалели, кто-то даже предположил, что они сбежали от цирка, устав зарабатывать деньги.

Позже стало известно, что у пони нашлась хозяйка.

- Я видел, как остановилась машина ППС и сотрудники дождались хозяйку вместе с пони, - написал под видео один из автомобилистов.