Коронавирус в Твери, последние новости на 29 января 2022: открытие ковидных ЦАПов и госпиталя для детей

В регионе рекордный рост больных ковидом, среди больных много детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 106265 случаев заражения (+ 636 за сутки).

Выздоровели 92 111 пациентов (+25 за сутки).

На карантине - 11071 заболевших, (-28 за сутки).

Умерли 2447 человек (+3 за сутки).

В Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 640726 человек, за сутки – 2 287 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 37503 случаев заражения коронавирусом (+229 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8221 (+62),

Ржев - 5934 (+33),

Калининский район - 4893 (+30),

Вышневолоцкий городской округ - 4095 (+12),

Торжок - 3647 (+25),

Кимры - 3027 (+26).

Графика: Яндекс

В Твери открылись ЦАПы (центры амбулаторной помощи пациентам с признаками коронавируса) для детей. Она начали работу в трёх поликлиниках:

- поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, 36/38);

- поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, 13, к. 2);

- поликлинике № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, 1а).

Записаться на приём в детский ЦАП можно по телефону 122. Специалисты центров приняли уже около 500 детей.

В городской детской больнице №3 Твери проведут ремонтные работы для создания инфекционного госпиталя на 100 коек (50 - с кислородом) для детей. 28 января на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени решался вопрос финансирования ремонта.

По информации пресс-службы областного правительства, работы по подготовке больницы под госпиталь планируется выполнить к середине февраля. Предусмотрено устройство шлюзов, разделение зон на красную и зеленую, монтаж внутреннего кислородопровода и другие работы.