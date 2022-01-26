Коронавирус в Твери, последние новости на 26 января 2022: новые ЦАПы и горящий автомобиль

Фото с места аварии и новый ЦАП. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 26 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 104721 случаев заражения (+ 402 за сутки).

Выздоровели 92 062 пациента (+12 за сутки).

На карантине - 10216 заболевших, (+388 за сутки).

Умерли 2440 человек (+2 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинированы 633652 человека, в том числе за сутки – 1810 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33922 случая заражения коронавирусом (+151 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8051 (+46),

Ржев - 5838 (+18),

Калининский район - 4803 (+75),

Вышневолоцкий городской округ - 4053 (+11),

Торжок - 3582 (+13),

Кимры - 2987 (+7).

Графика: Яндекс

В Тверской области открывают дополнительные центры амбулаторной помощи. Такое решение принял региональный оперштаб на заседании 25 января.

Они появятся в поликлинике №7 городской больницы №6 (бульвар Гусева, д.27), в поликлинике №3 больницы №7 (ул. Маяковского, д. 35), поликлинике №1 больницы скорой медпомощи (проспект Ленина, д.6). Также в регионе продолжат работу 12 центров амбулаторной помощи.

Вечером 25 января на проспекте Калинина возле торгового центра «Рубин», прямо посреди проезжей части, полыхал автомобиль. Горел сильно, было несколько мощных хлопков - то ли лопались от жара пламени колеса, то ли - бензобак. Горожане снимали ЧП на мобильники, а водители пытались потушить авто огнетушителями из своих багажников. Но тщетно, уж больно сильно горло. Прибывшие на место пожарные авто потушили, но по проспекту Калинина ещё долго стелился едкий дым.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, пострадавших нет. Автомобиль вспыхнул моментально, вырезавшись на светофоре во впередистоявшую машину.