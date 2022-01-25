На Олимпиаду в Пекин поедет ещё один спортсмен из Твери

Даниил Ейбог - титулованный спортсмен. Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области

Олимпийский комитет России объявил окончательный состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. И, о радость, в нем есть еще один спортсмен из Твери. Таким образом, на Олимпиаду поедет два на атлета, связанных с Верхневолжьем.

Как мы ранее писали, в состав олимпийской сборной нашей страны по лыжным гонкам ожидаемо вошла лидер сезона, недавняя победительница многодневки "Тур де Ски", наша землячка Наталья Непряева.

И вот в окончательный состав сборной по шорт треку оказался включен Даниил Ейбог. Он является воспитанником тверской конькобежной школы.

Отметим, что Даниил Ейбог - мастер спорта международного класса, призер Первенства мира (2016), победитель III зимних Всемирных военных игр (2017), чемпион Европы (2020). Входит в состав сборной России по шорт-треку (сначала молодежной, затем юниорской и основной) с 2013 года.

Напомним, что на пекинскую Олимпиаду отправляется еще один прославленный спортсмен родом из Твери - хоккеист, призер и победитель чемпионатов мира и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. В этот раз он едет на Олимпиаду в новой для себя роли - генерального менеджера хоккейной сборной.

СПРАВКА КП

В окончательный состав команды Олимпийского комитета России на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине вошли 212 спортсменов - 103 женщины и 109 мужчин. В общей сложности российская олимпийская делегация включает 461 человек.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 2 по 20 февраля.