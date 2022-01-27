Коронавирус в Твери, последние новости на 27 января 2022: подозрительные фрукты на прилавках и отставка главы Торжка

В магазинах Твери продавали фрукты, не прошедшие карантинный контроль. Глава Торжка Юрий Гурин сложил полномочия из-за скандала с лекарствами в аптеках. Фото: ПТО, Алексей ЦЫГАНОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 27 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 105141 случаев заражения (+ 420 за сутки).

Выздоровели 92 073 пациента (+11 за сутки).

На карантине - 10627 заболевших, (+411 за сутки).

Умерли 2441 человек (+1 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинированы 636141 человек, в том числе за сутки – 2369 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 37089 случаев заражения коронавирусом (+167 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 8102 (+51),

Ржев - 5866 (+28),

Калининский район - 4840 (+37),

Вышневолоцкий городской округ - 4067 (+14),

Торжок - 3606 (+24),

Кимры - 3007 (+20).

Графика: Яндекс

26 января на заседании правительства Тверской области обсудили ситуацию с отпуском психотропных и наркотических препаратов жителям Торжка, нуждающимся в лекарствах по медицинским показаниям.

Выяснилось, что администрация города должных мер для решения этого вопроса и ряда других задач в социальной сфере не приняла. В связи с этим глава города Юрий Гурин 26 января сложил свои полномочия.

- Мы поддерживаем это решение. Город Торжок должен активно развиваться, – прокомментировал отставку Гурина губернатор Игорь Руденя.

Глава региона дал необходимые поручения областному Министерству здравоохранения по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением в Торжке. В феврале 2022 года будет лицензирована муниципальная аптека, где будет вестись отпуск психотропных и наркотических препаратов жителям по рецептам.

До этого времени лекарства будут дставлять из Твери в особом порядке под контролем регионального Минздрава.

Заграничные яблоки и хурма не прошли проверку в Твери. Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе контрольного мероприятия в Заволжском районе Твери выявлен риск распространения карантинных микроорганизмов.

Хурма из Азербайджанской Республики; яблоки из Молдовы; лимоны, мандарины из Турции не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.