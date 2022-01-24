Оставить сорняк без солнца: В Тверской области энтузиасты собираются реализовать проект по борьбе с борщевиком

Борщевик стал настоящей напастью. Актуальна проблема его распространения и для нашего региона. Фото: Александр ЖМУЛИН

Какое растение можно непременно встретить в теплое время года, если банально проехаться по окраинам Твери, а тем более по районам региона? Ромашки? Одуванчики? Безусловно. Но тут речь про «хищный» и вредоносный борщевик Сосновского. Он стал настоящей напастью для Тверской области, как и для многих регионов нашей страны.

С ним ежегодно пытаются бороться при помощи традиционного выкашивания или химического воздействия теми же гербицидами. Однако выкашивание оказывается малоэффективно: борщевик легко восстанавливается и распространяется, а химикаты далеко не везде можно использовать, поскольку они токсичны не только для растений, но и для людей и животных... В итоге ядовитый сорняк завоевывает всё новые пространства.

В прошлом году на научно-практической конференции «Тверь против борщевика» (в рамках лектория «Живое слово») была представлена любопытная информация:

- борщевиком в Тверской области заражена треть земель сельхозназначения (в регионе порядка 2 млн га земель этой категории);

- площадь зарослей борщевика увеличивается ежегодно на 10%;

- заросли борщевика есть в каждом третьем населённом пункте Верхневолжья;

- ежегодно в Тверской области уничтожают всего лишь около 300 га борщевика, а стоимость обработки гербицидами одного гектара - в среднем примерно 18 000 рублей (накладно получается).

Группа энтузиастов из Некоммерческой организации (НКО) «Ассоциация по сохранению культурного наследия «Русская деревня», которая действует в Нелидовском районе с 2017 года, решила реализовать свой проект по борьбе с борщевиком непосредственно на территории местных деревень Новоселки и Монино. Там проживает летом до 800 человек. И борщевик разросся неимоверно. Активисты сообщили, что в обеих деревнях он захватил уже около 11 гектаров.

НКО занимается в том числе благоустройством местного забрашенного храма и прилегающей территории, а теперь решила дать бой борщевику. Фото: VK/Русская деревня

НКО недавно выиграла на реализацию проекта президентский грант в размере 473 909 рублей. Всего же на борьбу с борщевиком ассоциация планирует направить около 2 000 000 рублей.

В презентации проекта описан метод, при помощи которого энтузиасты хотят победить злополучный обжигающий своим ядом сорняк. Суть такая: один гектар заросшей борщевиком территории - вблизи школы, колодцев, водоемов и дороги - ранней весной планируется накрыть светонепроницаемой пленкой, под которой растения должны погибнуть.

Как уточнила «КП»-Тверь» руководитель ассоциации Анна Сорокина, этот метод был позаимствован у подмосковного сообщества активистов «БорщеВиктори»:

- Мы познакомились с ними не так давно, и они согласились оказать нам поддержку. Проект начнем реализовывать в марте. Проблема в том, что семена могут плодоносить до семи лет.

Анна Сорокина рассказала, что они хотят привлечь местных жителей, разделив территорию между ответственными.

- Одним покрытием пленкой не ограничимся, конечно. Также планируется вспашка земли для уничтожения молодых побегов борщевика на территории около четырёх гектаров. На оставшейся территории примерно в пять гектаров, где из-за рельефа невозможна вспашка, собираемся использовать гербициды, - рассказывает Анна.

В течение лета команда планирует внимательно следить за территориями и проводить немедленный скос борщевика (до появления соцветий) в тех местах, где он взойдет.

Мы обратились за комментарием по поводу эффективности метода к Вячеславу Голубеву - завкафедрой технологических и транспортных машин и комплексов (ТТМ) в Тверской государственной сельхозакадемии. Он вместе с группой ученых ТГСХА с 2018 года ведёт разработку методов борьбы с борщевиком, о чём мы ранее рассказывали.

- Мы местами даже накрывали, и не просто пленкой, а ОСП (ориентированно-стружечной плитой. - Ред.), получая эффект полной изоляции, но эффективность была небольшая, - отметил Вячеслав Викторович. - Дорожники делали эксперимент: вырывали котлованы и толстой-толстой пленкой слоями закрывали, тогда работало. Но это очень ресурсозатратно. Закатывать пленкой большие площади - не знаю, как это воплотить, это очень затратно. К тому же борщевик может просто разорвать пленку.

Сам Вячеслав Голубев и его коллеги предлагают другой метод: при помощи модифицированных резаков косилки (на базе мотоблока или мини-трактора) проводить фрезеровку почвы с борщевиком. Поверху ее можно засадить топинамбуром. Это растение, оказывается, может при определенной подготовке «забить» борщевик…

СПРАВКА «КП»

Борщевик Сосновского - высокая трава, сок которой на свету вызывает ожоги на коже. Опасен борщевик и для природы: являясь чужеродным видом, он вытесняет местные травы, образует огромные заросли.

Науке борщевик Сосновского стал известен в 1944 году. Его обнаружила и описала в грузинской Месхетии биолог Ида Манденова. И назвала в честь известного исследователя флоры Кавказа Дмитрия Ивановича Сосновского.

В 60-70-е годы растение решили массово сеять в СССР для получения корма скоту. Семена рассылали сотнями килограммов для введения в кормовую культуру по 78 регионам СССР. Прислали его и в Калининскую (ныне Тверская) область. Однако в итоге борщевик прекратили сажать, кормившиеся им коровы давали горькое молоко. А вскоре на бросовых землях борщевик начал распространяться самостоятельно.