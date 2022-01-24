Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина: Если ребёнок не поступил в колледж, его обязаны принять в 10-й класс

Вступительная кампания стартует летом, но подготовиться к ней лучше заранее - во избежание нервотрёпки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нервотрёпка, связанная с очередной вступительной кампанией, начнётся только ближе к лету. Но, чтобы она обошлась малой кровью, лучше подготовиться заранее. И если с поступлением в вузы всё более или менее понятно: все знают о проходных баллах, предметы для ЕГЭ школьники обычно выбирают заранее - то поступление в колледжи рождает вопросы.

«Ежегодно в августе ко мне обращаются несколько родителей из Твери, возмущённых тем, что их детей в колледжи, расположенные в областном центре, не берут», - пишет Лариса Мосолыгина на свой публичной страничке.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Фото: ombudsman-tver.ru

Детский омбудсмен решила заранее объяснить родителям и будущим абитуриентам, какие существуют правила приёма в колледж.

ПОЧЕМУ МОГУТ НЕ ВЗЯТЬ В КОЛЛЕДЖ

Поскольку в колледжах ограниченное число бюджетных мест, при поступлении имеют значение оценки школьного аттестата. Это логично, но почему-то учитывается не всеми.

«Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» гласит следующее: в случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, образовательная организация осуществляет приём на обучение на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приёме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями», - цитирует Лариса Мосолыгина документ, регулирующий правила приёма в колледжи.

Результаты освоения образовательной программы, собственно, и являются оценками, проставленными в аттестате.

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В КОЛЛЕДЖ

Многие родители интересуются, есть ли льготы при поступлении в колледж. Например, для детей из многодетных семей или для детей-инвалидов.

«Льгот нет ни для каких категорий, поступление только по оценкам аттестата», - отвечает детский омбудсмен и добавляет, что для детей-инвалидов предусмотрено адаптированное обучение. Но это тоже не означает, что поступить в колледж инвалид может в обход общих правил. Адаптивное обучение - это создание всех условий для возможности инвалидом получить образование, включая особый формат обучения (очно-заочный или дистанционный), а также особых условий прохождения вступительных испытаний, если они необходимы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОЦЕНКИ В АТТЕСТАТЕ СЛАБЕЕ ПРОХОДНОГО БАЛЛА

Если вам не удалось устроить ребёнка в тверской колледж, он имеет право поступить в другое учебное учреждение где-нибудь в области. Понятно, что подходит этот вариант не всем, но отметать сразу его не стоит. Особенно, если ребёнок выбрал специфическую профессиональную сферу - ту же медицину, например.

«В Твери традиционно высокий запрос на поступление и, как следствие, высокая конкуренция аттестатов. Например, в медицинском или в педагогическом колледже Твери средний балл аттестата ежегодно очень высок, стремится к 5 баллам. Но! Колледжи есть в Бежецке и Старице, в Ржеве и Кашине, Калязине и Бологом и ещё много где. И там, как правило, проблем с зачислением желающих нет. А общежития есть», - говорит Лариса Мосолыгина и напоминает: обязанности принять подростка на обучение профессии только по месту его жительства и из-за опасений родителей отпускать его в другой город у колледжей нет.

ВЕРНУТЬСЯ В ШКОЛУ?

Принятое решение оставить школу ради среднего профессионального образования всегда можно поменять. Если не удалось поступить в колледж, можно вернуться в школу и закончить 10-11-й классы, пересмотрев за это время свои планы на будущее образование.

Отказать в поступлении в 10-й класс ребёнку, сдавшему ОГЭ и получившему аттестат, школа не имеет права, сообщает Лариса Мосолыгина.

НА ЗАМЕТКУ

Основные даты приёмной кампании 2022 года

Документы в колледжах принимают с 20 июля по 15 августа. Немногим ранее - до 10 августа - должны подать документы абитуриенты, которым предстоят дополнительные вступительные испытания.

Списки на зачисления колледжи должны опубликовать 17-20 августа.

Продление приёма документов при наличии вакантных мест - до 25 ноября.