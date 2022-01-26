Руководители парламента Тверской области встретились со студентами тверских вузов-членами Молодежной палаты региона

На встрече. Фото: ЗСТО

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев и заместитель председателя областного парламента Александр Клиновский 26 января встретились со студентами тверских вузов-членами Молодежной палаты (парламента) Тверской области при Законодательном Собрании седьмого созыва. Речь шла о будущей работе молодежного парламента, о проблемах и положительных моментах студенческой жизни.

Во встрече приняли участие студент 1 курса магистратуры Тверского государственного технического университета (факультет природопользования и инженерной экологии) Игорь Гришин, студент 5 курса педиатрического факультета Тверского государственного медицинского университета, инспектор волонтерского центра при ТГМУ Виктор Черепанов, студент 1 курса инженерного факультета Тверской государственной сельскохозяйственной академии, член совета студенческого самоуправления ТГСХА Степан Лещук, студентка 1 курса математического факультета Тверского государственного университета, член Молодежного совета Сандовского муниципального округа Анна Фомина. Сергей Голубев и Александр Клиновский поздравили студентов с отмечавшимся накануне Татьяниным днем и предложили обсудить некоторые аспекты молодежной политики с точки зрения студентов высших учебных заведений.

Спикер областного парламента Сергей Голубев поздравил ребят с избранием в новый состав Молодежной палаты при Законодательном Собрании Тверской области. Он подчеркнул, что впервые Молодежная палата была созвана в октябре 2007 года, а в её состав вошли 54 человека - представители муниципальных образований, учебных заведений и молодежных общественных объединений.

- О том, какие важные вопросы может реально решать Молодежная палата, говорят сами факты. Например, при непосредственном участии Молодежной палаты первого созыва было принято несколько важных решений по изменению избирательного законодательства, в том числе по снижению с 21 года до 18 лет минимального возраста кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, - отметил Сергей Голубев.

Он также напомнил, что в феврале 2017 года была принята новая редакция положения о Молодежной палате (парламенте) при Законодательном Собрании Тверской области. - Именно тогда появилась новация о том, что в её составе будут и представители студенческих коллективов, - сказал Сергей Голубев.

Перед Молодежной палатой нового созыва стоит несколько основных задач, которые включают приобщение молодежи к парламентской деятельности; содействие повышению эффективности работы молодых депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области в решении вопросов местного значения; подготовку предложений по совершенствованию законодательства в области реализации и защиты прав, свобод и законных интересов молодежи; представление интересов молодежи Тверской области в органах государственной власти региона, в Общественной молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе и в Палате молодых законодателей при Совете Федерации.

Заместитель председателя областного парламента Александр Клиновский, который будет курировать работу Молодежной палаты нового созыва, отметил, что в её состав вошло 42 человека. Из них 19 - представители муниципальных образований Верхневолжья (делегированы Советом Законодательного Собрания), 14 - молодые депутаты собраний депутатов муниципальных образований, 4 -представители вузов, 5 - представители от фракций политических партий в Законодательном Собрании.

- Состав сбалансированный и, как мне кажется, работа будет интересной и неформальной, тем более что в прошлых созывах Молодежной палаты было очень много мыслей и предложений, которые обрели форму законодательной инициативы и были реализованы в виде законов Тверской области, - высказал мнение Александр Клиновский.

Молодые парламентарии, в свою очередь, поделились со старшими коллегами своим видением тех вопросов и проблем, которые волнуют учащуюся молодежь, тверское студенчество. В частности, поднимались вопросы студенческой профориентации, мотивации выпускников вузов и молодых специалистов оставаться работать в Тверской области, материально-технического оснащения учреждений здравоохранения и другие.

Что касается будущей деятельности в качестве молодых парламентариев, тверские студенты высказали большую заинтересованность и готовность попробовать свои силы в законотворчестве.

Сергей Голубев. Фото: ЗСТО