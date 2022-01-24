Не просто Мария: Хрупкая девушка-пилот покорила зрителей на трековых гонках в Твери

Момент соревнований на ипподроме в Твери. Фото: Любовь Абракадаброва

В минувшее воскресенье, 23 января, в центре города раздавался рёв моторов. Дело в том, что на Ипподроме проходил первый этап областных соревнований по зимним трековым гонкам на нешипованной резине. Более 30 спортсменов боролись за кубок Верхневолжья! Более 500 зрителей находились в напряжении и восторге.

Я тоже решила сходить. Но не из-за особой любви к этому спорту, а в качестве эксперимента. Недавно прочитала книгу немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы». А там так вкусно описаны автогонки, что любой на моём месте не удержался бы.

Очередь на входе, которая не становилась меньше, поскольку люди прибывали и прибывали... Стало понятно, что я иду не на местный сабантуй, а на какое-то популярное невероятное шоу. Так и вышло, ведь эти впечатления ни с чем не сравнить.

Смесь страха, азарта, восхищения и восторга. Я стояла у заборчика рядом с линией старта. Ведущий настоятельно просил не высовываться, но так и хотелось перегнуться и помахать участникам, что, кстати, многие и делали. В итоге снег с трека летел гостям в лицо, но в ответ все радостно верещали, визжали и улюлюкали. Невозможно было угадать победителя. Вот «Номер 12» летит, думаешь, что он и старт пересечёт первым, но малейшая ошибка и спортсмен под зрительское «Аххх!» летит из поворота в сугроб.

Спустя час у тверичей появился явный любимчик. Самое удивительное, что это не тот, кто постоянно выигрывал заезды, а тот, за которого все переживали: Мария Шемякина из деревни Аввакумово Тверской области.

Единственная девушка-пилот в этот день. Она ездит в классе «Д2 «Классика». Не всегда получалось кого-то обогнать, но когда получалось – трибуны ревели от восторга. Через два часа уже можно было услышать возгласы: «Наша Маша! Главное, чтобы доехала!», «Мы только за Машу!» «Маша победила уже тем, что она не сдаётся!»

Честно говоря, для меня Мария тоже стала прям родной, пока я искренне переживала за неё. Конечно, захотелось узнать, чем живёт эта девушка, как она оказалась в таком экстремальном месте.

И она не против поделиться своей историей:

- Автоспортом официально занимаюсь 4-й год. До этого часто принимала участие в любительских соревнованиях на гражданском авто, а в 2019 году случайно получилось купить спортивный автомобиль и стать официальным спортсменом.

Почему именно автоспорт? Это, наверное, любовь с детства, вокруг было очень много различной техники, от велосипедов до мопедов, потом автомобили.

Семья меня очень поддерживает. Родной брат Алексей - главный механик, который собирал этот автомобиль, ремонтирует его после гонок. Если бы не он, я бы не смогла принять участие. Считаю, что это наше семейное дело.

Мария вне спорта девушка интересная, общительная, харизматичная. Работает менеджером в страховой компании. О личной жизни сказала так:

- У меня на личную жизнь спорт не влияет негативно. Тут можно много филосовствать на эту тему, но я считаю, что если ваше увлечение мешает личной жизни, значит нужно менять личную жизнь.

А хотелось бы ей всё время приезжать первой? Возможно, но она говорит так: - Главное участие и подготовка к этому участию. Сам процесс очень крутой и атмосферный. Наверное, это благодаря таким же неравнодушным друзьям рядом со мной.

Мария не считает, что как-то выделяется среди спортсменов. Поясняет, что гонки для всех и каждый, не зависимо от пола и возраста, может найти себе место в этом деле, а то и рискнуть непосредственно в соревнованиях. Трудностей она лично не чувствует, потому что её поддерживает семья и друзья. Так что все возникающие трудности во время соревнований решаются очень быстро:

- Если что-то сломалось - быстро нашли у кого-то запчасть, поменяли и поехали дальше. Поэтому про сложности не могу сказать, вероятно, это очень хорошо, что не могу ничего сказать.

Планов Мария не строит и открыта к предложениям. Девушка восхищает уже тем, что занимается любимым делом.

Мы с ней желаем вам удачи и напоминаем, что трековые гонки это целая культура, вид спорта, который предусматривает соревнования, но совсем не одобряет хамское поведение на дороге.

Автомобиль Марии Шемякиной - любимицы зрителей. Фото: Любовь Абракадаброва