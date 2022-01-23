Коронавирус в Твери, последние новости на 23 января 2022: скончался Заслуженный врач РФ Евгений Свентицкий и награждение медиков

Скончался знаменитый пластический хирург Евгений Свентицкий; медиков наградили за работу по постковидной реабилитации. Фото: vk.com/pirogov.clinic, Минздрав Тверской области.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 23 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 930 случаев заражения (+327 за сутки).
Выздоровел 92 047 пациент (+6 за сутки).
На карантине - 9447 заболевших, (+319 за сутки).
Умерли 2436 человек (+2 за сутки).
По данным федерального регистра вакцинированы 630 710 человек, в том числе за сутки – 1153 человек.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36 637 случаев заражения коронавирусом (+125 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7968 (+50),
Ржев - 5808 (+12),
Калининский район - 4751 (+25),
Вышневолоцкий городской округ - 4028 (+13),
Торжок - 3554(+11),
Кимры - 2969 (+8).
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Заслуженный врач РФ Евгений Светницкий, знаменитый пластический хирург, скончался в Твери. Об утрате стало известно накануне.
Евгений Свентицкий - светило медицины. К нему записывались именитые люди, актёры, политики, бизнесмены. Проконсультироваться к Свентицкому приезжали пациенты из Москвы и других регионов. Он был специалистом высочайшего класса, ставшим "отцом" тверской пластической хирургии. Именно Свентицкий в далёком 1966 году организовал Отделение врачебной косметологии в Твери. Создал за жизнь множество собственных методических наработок.
О причинах смерти Евгения Васильевича не сообщается. Он ушёл на 82-м году жизни.
Шестерых медиков из Твери и Тверской области наградили премией "Врач с большой буквы". Премию вручают второй год. В прошлом году её получили работники "красной зоны", в этом были отмечены врачи, занимающиеся реабилитацией пациентов, перенёсших коронавирус. Лауреатами премии стали:
- Заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт поликлиники № 1 клинической больницы «РЖД-Медицина» Татьяна Клишева.
- Врач-терапевт терапевтического отделения поликлиники № 1 клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акопян.
- Врач общей практики поликлиники №1 городской больницы №7 Ольга Попова.
- Участковый врач-терапевт Ржевской ЦРБ Вера Кульнева.
- Участковый терапевт Оленинской ЦРБ Ольга Русакова.
- Врач общей практики Зубцовской ЦРБ Елена Горячева.
Дипломы и памятные подарки врачам вручил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.
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Фото: ПТО