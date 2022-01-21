Жители Тверской области для замены полиса ОМС могут обратиться в Ингосстрах-М

Страховая компания «СМК «РЕСО-Мед» c 1 января 2022 г. прекращает свою деятельность на территории Тверской области. В связи с этим, застрахованным по ОМС лицам, получившим полис в «СМК «РЕСО-Мед», необходимо до 1 марта 2022 года осуществить выбор новой страховой компании.

Уважаемые застрахованные! Ингосстрах-М одна из крупнейших федеральных страховых медицинских компаний, осуществляющая деятельность по ОМС в Российской Федерации, приглашает Вас оформить полис обязательного медицинского страхования.

Преимущества Ингосстрах-М:

- Надежная, стабильная компания, работающая на рынке ОМС более 25 лет;

- Гарантированная бесплатная медицинская помощь в рамках программы ОМС на всей территории Российской Федерации;

- Профессиональная бесплатная консультация об услугах по полису ОМС;

- Оперативное урегулирование конфликтных ситуаций в медицинских организациях;

- Проведение экспертизы качества оказанной медицинской помощи.

Мы будем рады видеть Вас в нашей страховой компании для получения полиса ОМС по следующим адресам:

г.Тверь, пр-т Чайковского, д.2

г. Тверь, Петербургское ш., д.105

г. Вышний Волочек, ул. Вончакова линия, д.13

г. Вышний Волочек, ул. Сиверсова, д.10

г. Калязин, ул. Урицкого, д.14

г. Кашин, ул. Вонжинская. д.2

г. Конаково, ул. Энергетиков, д.32

п. Фирово, ул. Больничный городок, д.2

г. Лихославль, ул. Советская, д.49

Лихославльский район, п. Калашниково, ул. Ленина, д.63

п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1

Конаковский р-н, пгт Редкино, ул. Гагарина, 14

г. Ржев, ул. Грацинского, д.30

г. Ржев, Заводское ш., 9

г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51

г. Ржев, Волосковская горка, д.9А

п. Спирово, ул. Проезжая, д.10

г. Старица, ул. Коммунистическая, д.61

г. Торжок, ул. Медниковых, д.6

г. Селижарово, ул. К.Маркса, д.24

г. Осташков, Ленинский проспект, 41

г. Кимры, ул. Урицкого, д. 22

Кимрский р-н, Ильинское СП, ул. Центральная, д.6

При себе необходимо иметь:

• паспорт, СНИЛС (детям до 14 лет при наличии)

• на ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей, старше 14 лет – паспорт ребенка, паспорт одного из родителей.

Более подробную информацию Вы можете получить по бесплатным телефонам «Горячей линии»:

8-800-600-24-27 (круглосуточно), 8-800-707-72-49 контакт-центр г. Тверь (в рабочие дни с 9.00 до 18.00)

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