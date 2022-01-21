В Твери продолжается мониторинг состояния крыш и содержания придомовых территорий

Уборка снега с козырька подъезда. Фото: администрация Твери

Во всех районах Твери проводится ежедневный мониторинг качества работ по расчистке крыш от снега и наледи и содержанию придомовых территорий. Представители администраций районов проводят рейды и осуществляют контроль за работой управляющих организаций.

В случае, если управляющая компания, ТСЖ или ЖСК не производит в срок надлежащую расчистку, представители администрации района фиксируют нарушения и составляют акты осмотра, а затем контролируют исполнение предписаний. Если в течение установленного времени управляющая организация не устранила нарушение, составляется протокол об административном правонарушении.

По данным на 20 января в административную комиссию города Твери поступило 109 дел об административных правонарушениях.

Вступившая в силу в конце 2021 года новая редакция статьи 35 Закона Тверской области №46-ЗО «Об административных правонарушениях» значительно расширила и детализировала ответственность за нарушение правил благоустройства территорий. В частности, размер штрафа для юридических лиц за несвоевременное удаление наледи и сосулек с кровель зданий (пункт 12) составит для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.