В субботу Тверь завалит снегом

Помашем лопатами! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ох, и снежная выдалась в этом году зима! В ближайшие дни нам вновь предстоит взяться за лопаты.

- Снег, начавшийся во вторую половину дня пятницы, будет идти всю ночь. А особенно много снега ждём в субботу, - предупредила читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Суббота ещё пройдёт под действием североатлантического циклона, оттого и снегопад. Температура комфортная: -5 днём, -6 ночью. Немного ветрено: 5 м/с.

Атмосферное давление пойдёт в рост: в субботу 748 мм рт. ст., в воскресенье уже 760 мм. Это антициклон извещает о своём приходе.

- Мы будем на его периферии, но влияние почувствуем. В воскресенье и понедельник небо иногда будет проясняться. Снега высыплет совсем мало. Ветер поутихнет, - продолжает Наталья Сердитова. - В воскресенье ожидается -5, в понедельник -8, во вторник -11. Ночами до -10…-12.

Но с понедельника давление опять понижается. К среде опустится до 745 мм рт. ст. Это значит, что антициклон может с нами скоро проститься. А значит, лопаты далеко убирать не стоит.

Кстати, уборку снега, которая так удручает нас зимой, можно превратить в настоящую полноценную зарядку, которая за час позволяет сжечь до 500 килокалорий! Главное - делать всё правильно, чтобы не «сорвать» спину и не перенапрячь сердечную мышцу. Как? Расскажем!

Первое: выберите правильную лопату. Она должна загребать столько снега, сколько вы можете поднять за один раз без тяжёлых усилий. Лучше сделать больше взмахов лёгкой лопатой (полезная кардионагрузка!), чем перенапрячься, поднимая тяжесть. За лопату с коротким черенком спина спасибо вам не скажет, черенок должен доставать до плеча.

Второе: работайте правильно. Следите, чтобы ваша спина оставалась прямой, не наклоняйтесь сильно. Лопату со снегом не поднимайте на вытянутых руках. Врачи советуют: загребая снег, слегка присядьте, а после выпрямите ноги. Тогда основная работа ляжет на них, а не на спину. Выбрасывая снег, не делайте скручивающих движений корпусом. Работайте руками и ногами.

Вот, собственно, и всё. Снег расчищен, сердце и мышцы тела получили здоровую нагрузку, лишние калории сожжены. Хорошего вам настроения и будьте здоровы!