На модернизацию школ Тверской области направят 32,8 млрд рублей

Первый вопрос заседания в областном правительстве был посвящен отрасли образования Фото: Алексей АНДРЕЕВ

19 января на заседание правительства региона первым делом были рассмотрены предложения по расширению госпрограммы «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы. Речь идет о модернизации школ.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что школы в нашем регионе должны соответствовать требованиям современности, то есть 21 века, вне зависимости ото того, находятся ли они в городе или на селе.

Губернатор Игорь Руденя на заседании что-то записывал порой. Фото: ПТО

В немалой степени это касается оборудования образовательных учреждений. Чтобы оно было на уровне, в регионе запланирована масштабная модернизация школ.

Как было объявлено на заседании, из федерального бюджета на это Тверской области в 2022- 2023 годах дополнительно направлено 836 млн рублей.

Внимание - в итоге общий объем выделяемых на капремонты, обновление оборудования и всяческое благоустройство школ средств составит 32,8 млрд рублей.

На заседании принято решение о включении в госпрограмму проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут школы в селах и малых городах (с численностью населения менее 50 тысяч человек).

Первыми модернизацию начнут в школе №18 Твери, школе поселка Изоплит Конаковского района, школе №1 Зубцова, школе №3 Нелидово, школе №3 Андреаполя, Пеновской, Фировской и Оленинской средниих школах.

Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района.

По поручению главы региона перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.

Игорь Руденя поручил областным министрам и своим заместителям обеспечить жесткий контроль за качеством проводимых работ, соблюдением сроков их выполнения.

СПРАВКА КП

Всего в Тверской области в рамках нацпроекта «Образование» до 2024 года планируются капремонты в 545 зданиях образовательных учреждений региона. В школах Верхневолжья будет создано более 353 центров «Точка роста», не менее 12 школьных Кванториумов и центров IT-куб. Будет закуплено школьное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащены порядка 14,3 тыс. новых мест дополнительного образования.