Жители Твери набирают в храмах освящённую воду канистрами

Водицы берут чтоб на год хватило - и себе, и детям. Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром 19 января, в Крещение, верующие и не очень люди традиционно устремились в храмы за святой водой. У Белой Троицы (Воскресенского собора) оказалось пусто. Все жалеющие набрать водицы выстроились в очередь внутри храма.

Очередь внушительная. Движется не сказать чтоб быстро. Многие приходят с крупной тарой, набирают воду пятилитровыми бутылями, большими канистрами. Приносят их по нескольку штук: себе, чтоб на весь год с лихвой хватило, детям. Некоторые держат в руках ещё и стаканчики, чтобы сделать глоток прямо в храме. На раздаче две женщины терпеливо исполняют свою работу, наливают, сколько бы ни попросили.

Воды наливают сколько попросишь. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Мы объясняем, но не все до сих пор понимают, для чего берут святую воду, - посетовал в разговоре в «КП»-Тверь» исполняющий обязанности настоятеля Воскресенского кафедрального собора иеромонах Агапит. - Некоторые берут едва ли не бочками и супы на ней варят!

- А как же правильно использовать святую воду?

- Пить её нужно - в оздоровление души и тела. Натощак, с молитвой. Для освящения квартиры можно использовать.

- А лечатся ею?

- Лечатся, конечно, - сказал отец Агапит. - Если заболели, пейте святую воду, но ею одной лечиться не надо. Лекарств это не отменяет.

Набранную в Крещение воду надобно пить натощак - в оздоровление души и тела. Фото: Виктория ТУШКОВА

Поговорив с отцом Агапитом и получив памятку о том, как нужно обращаться со святой водой (вы тоже можете взять её в храме), решаю побеседовать с прихожанами. Это оказалось не так просто.

- Какое право вы имеете тут фотографировать? - выйдя из очереди, сурово интересуется дама в годах.

- С благословения настоятеля.

Женщина, хмыкнув, удаляется: «Не вздумайте меня снимать!»

В очереди за святой водой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Что ж, не будем смущать народ в стенах храма. Но и на улице люди с канистрами не особо разговорчивы: в вопросах веры порывов души своей тверичане раскрывать никому не хотят. Почти потеряв надежду узнать из первых уст, с какими мыслями спешат горожане за святой водой, встречаю стройную красивую женщину, назвавшуюся Ириной.

- Я первый раз! - воодушевлённо рассказывает моя собеседница. - Раньше подружки для меня воду брали, а в этом году не срослось. Воду для себя и для детей взяла. Сын коронавирусом болел уже несколько раз, вот хочу, чтобы дети попили. Приобщить их к этому.

Кстати, о коронавирусе. За те полчаса, что мы провели в храме, очередь меньше не стала. Люди выходят, на смену им спешат другие. Большинство в масках, но попадались и те, кто защиту игнорировал. Поэтому всем хочется напомнить: несмотря на праздники, даже самые святые, нехорошая болячка не дремлет. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!