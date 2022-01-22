В детских садах Твери прошла «Неделя здоровья»

Спортивная зарядка на открытом воздухе. Фото: администрация Твери

В Твери в дошкольных образовательных учреждениях в рамках «Недели здоровья» прошли спортивные и развлекательные мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей.

Праздники на открытом воздухе прошли во всех детских садах Твери, воспитанники и педагоги принимали участие в зимних спортивных играх и командных эстафетах. Например, в детском саду №69 была организована спортивная квест-игра «Путешествие в страну здоровья». Выполняя различные задания, ребята должны были найти ключ от темницы и освободить доброго доктора Айболита.

Цель подобных мероприятий - формирование мотивации к здоровому образу жизни и спорту у детей и родителей.