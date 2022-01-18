Коронавирус в Твери, последние новости на 18 января 2022: снежные скульптуры от осуждённых и туристы

Снежная скульптура и красивый центр Твери. Фото: ПТО, УФСИН по Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на 18 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 208 случаев заражения (+233 за сутки).

Выздоровело 91 399 пациентов (+253 за сутки).

На карантине - 8391 заболевших, (-80 за сутки).

Умерли 2418 человек (0 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 616 184 человека, в том числе за сутки – 506 граждан.

Графика: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 984 случая заражения коронавирусом (+89 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7745 (+30),

Ржев - 5728 (+13),

Калининский район - 4645 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 3984 (+9),

Торжок - 3503 (+6),

Кимры - 2926 (+4).

Конкурс снежных фигур ежегодно проходит среди осужденных УФСИН России по Тверской области. В этом году тема творческого задания: "Зодиакальные созвездия".

К середине января в исправительных учреждениях появились первые снежные скульптуры. Осужденные вылепили из снега разнообразных рыб, львов, тельцов и другие знаки Зодиака, а также Деда Морозу и Снегурочку, Снежную королеву, героев советских мультфильмов и символ года по китайскому календарю – тигра. Некоторые фигуры обеспечены подсветкой и расписаны красками вручную.

Победителей в трех номинациях жюри объявит в начале весны: "Лучшая организация праздника по изготовлению снежных и ледяных скульптур", "Самое оригинальное представление темы" и "Лучшая скульптура".

А в это время власти региона посчитали, сколько туристов отдохнули в новогодние каникулы в Тверской области.

Итак, всего за новогодние выходные дни в загородных комплексах и городах Верхневолжья побывали 207 тысяч туристов. Об этом на основе данных туроператоров сообщило областное правительство.

По экспертной оценке, заполняемость загородных отелей региона подросла и составила в среднем 86%.

- В основном регион принимал гостей из Москвы и соседних областей. Также на объектах эко-туризма и агрофермах отметили возросший интерес у самих жителей региона к поездкам по Тверской области, увеличился спрос на организованные однодневные и двухдневные туры, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Самыми посещаемыми в новогодние выходные дни стали стали Тверь, Торжок, Лихославль, Ржев, Старица, Калязин и Кашин.

К примеру, Императорский дворец в Твери посетили около 7000 человек. В Торжке, по данным Всероссийского историко-этнографического музея, в новогодние каникулы в гостинице Дарьи Пожарской, музейных рядах, Новоторжском кремле и других объектах города побывали более 4000 туристов.

Чтобы увидеть знаменитую колокольню в Калязине и пройтись к достопримечательности по льду этот волжский город посетило более 3000 человек.

В музейно-этнографическом комплексе «Василёво» побывало свыше 2000 человек, в усадьбе Берново - 1,6 тысячи гостей.

В целом, объекты Тверского государственного объединенного музея, в который входит 31 филиал, посетило почти 18 тысяч человек.