Коронавирус в Твери, последние новости на 22 января 2022: сосульки на крышах и опасные овощи в магазинах

Нарушители привлечены к административной ответственности.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 22 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103279 случаев заражения (+313 за сутки).
Выздоровело 92034 пациентов (0 за сутки).
На карантине - 8813 заболевших, (+311 за сутки).
Умерли 2432 человека (+2 за сутки).
По данным федерального регистра вакцинировано 626454 человек, в том числе за сутки – 3002 граждан.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36384 случаев заражения коронавирусом (+119 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7873 (+42),
Ржев - 5786 (+12),
Калининский район - 4706 (+14),
Вышневолоцкий городской округ - 4008 (+4),
Торжок - 3539 (+11),
Кимры - 2954 (+5).
Графика: Яндекс
В районах Твери проводится ежедневный мониторинг качества работ по расчистке крыш от снега и наледи и содержанию придомовых территорий. На местах работают административные комиссии.
Представители администрации района фиксируют нарушения и составляют акты осмотра, а затем контролируют исполнение предписаний.
- По данным на 20 января в административную комиссию города Твери поступило 109 дел об административных правонарушениях, - сообщили в горадминистрации.
За несвоевременное удаление наледи и сосулек с кровель зданий грозит штраф: для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
Тем временем, сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорно мероприятие Ржеве Тверской области.
В ходе рейда в двух случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией (хурма, гранаты, страна происхождения Азербайджанская Республика; яблоки, страна происхождения Республика Молдова; виноград, страны происхождения: Республика Молдова, Республика Узбекистан; мандарины, страны происхождения: Абхазия, Марокко), не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Нарушители привлечены к административной ответственности.
Графика: ПТО