Коронавирус в Твери, последние новости на 22 января 2022: сосульки на крышах и опасные овощи в магазинах

Нарушители привлечены к административной ответственности. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 22 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103279 случаев заражения (+313 за сутки).

Выздоровело 92034 пациентов (0 за сутки).

На карантине - 8813 заболевших, (+311 за сутки).

Умерли 2432 человека (+2 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 626454 человек, в том числе за сутки – 3002 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36384 случаев заражения коронавирусом (+119 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7873 (+42),

Ржев - 5786 (+12),

Калининский район - 4706 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 4008 (+4),

Торжок - 3539 (+11),

Кимры - 2954 (+5).

Графика: Яндекс

В районах Твери проводится ежедневный мониторинг качества работ по расчистке крыш от снега и наледи и содержанию придомовых территорий. На местах работают административные комиссии.

Представители администрации района фиксируют нарушения и составляют акты осмотра, а затем контролируют исполнение предписаний.

- По данным на 20 января в административную комиссию города Твери поступило 109 дел об административных правонарушениях, - сообщили в горадминистрации.

За несвоевременное удаление наледи и сосулек с кровель зданий грозит штраф: для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Тем временем, сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорно мероприятие Ржеве Тверской области.

В ходе рейда в двух случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией (хурма, гранаты, страна происхождения Азербайджанская Республика; яблоки, страна происхождения Республика Молдова; виноград, страны происхождения: Республика Молдова, Республика Узбекистан; мандарины, страны происхождения: Абхазия, Марокко), не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Нарушители привлечены к административной ответственности.