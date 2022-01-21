Зачем режиссерке Терешкова на стене и турник на сцене: на телеканале «Культура» обсудили «Грозу» тверского ТЮЗа

В «Грозе» ТЮЗа много неожиданных смелых и неординарных решении - начиная с афиши и Терешковой на стене... Фото: скрин с видео канала «Россия-Культура», афиша спектакля

Театральный продюсер, театровед и куратор Ника Пархомовская на телеканале «Россия-Культура» рассказала о спектакле «Гроза» Тверского театра юного зрителя. Разбор постановки был в программе «Новости. Театр» Дмитрия Трубочкина.

Спектакль был представлен тверской публике в октябре минувшего года и восторженно ею встречен. Положительно оценили работу и театральные критики. Полный разбор спектакля в телеэфире читайте ниже.

- Многие видят ряд конфликтов в этом произведении Островского. Конфликт между старым и новым, конфликт между рабством-Домостроем и свободой будущей жизни. С вашей точки зрения, какой главный конфликт в этом спектакле тверского ТЮЗа?

- Не буду врать, оба конфликта: и конфликт между старым и новым, и конфликт между крепостничеством и свободой - есть в этом спектакле. Но, мне кажется, что главный конфликт, который там заложен режиссёром, или даже режиссеркой, Вероникой Вигг (не скрывает своей симпатии к женским персонажам) - это конфликт мужского и женского, конфликт мира грубой физической силы, людей, которые применяют насилие, которые готовы прогнуть других и чего-то такого хрупкого, нежного, необязательно воздушного и легкого, а такого нервического и психопатического, связанного больше с эмоциями, чем с силой и настаиванием на своём. И ещё один конфликт заложен в самом пространстве. Потому что художник Павла Петрушева создаёт такую арену... арену для спортивной борьбы, арену для житейской борьбы, в то же время цирковую арену. И этот круг - он замкнутый. Этот круг сразу же закладывает в себя идею невозможности из него выбраться. И ещё один конфликт этого спектакля: земля-быт - приземленность и полет. Мы видим с самого начала на сцене портрет Валентины Терешковой (висит на стене) и это странно. Казалось бы, какое отношение имеет космос, Терешкова к пьесе Островского 19 века. Но потом становится понятно, что все женщины в этом спектакле пытаются вырваться и это неудача. Это желание полёта, но отсутствие энергии для полёта. И это конфликт тяжёлого давящего мира и конфликт неба космического - он тоже есть и пространственно совершенно замечательно решён.

- Когда вы описывали эти конфликты, у меня в голове сразу нарисовались персонажи, которые должны быть в эпицентре этих конфликтов. Обычно мы всегда на Катерину смотрим, но вот здесь, смотрите: подавление-свобода, взлёт-приземленность. Главный человек, который в себе это концентрирует должна быть Кабаниха. Она вроде подавляет, но из женского мира. Она, вроде, приземленность, но сама должна взлететь. Как быть с ней?

-Она где-то посередине находится. Потому что у Вероники Вигг, даже в программке мы читаем: есть люди Грозы, люди, которые давят. И люди Пьесы, которые им сопротивляются. Вот Кабаниха где-то между - она давит Катерину, и также точно собственного сына, и всех вокруг, и дочь любимую. В образах старших женщин пьесы нет любви. Такое ощущение, что им запрещали любить, и теперь они не дают любить другим. И любви в духовном ее смысле нет в спектакле, есть лишь любовь плотская.

- В таком случае, как показано доминирование мужского начала, какими актёрскими и режиссёрскими средствами?

- Там совершенно замечательная история, о том, что есть некий олимпийский снаряд и мужчины борются за право быть спортсменами, быть олимпийцами. Вторая сторона решения этой темы - прекрасный пластический рисунок. Там есть несколько самодостаточных хореографических вставок. Даже стало интересно, как они были придуманы. То возникает какой-то странный танец Катерины и Тихона, то Варя движется как будто она перескакивает с места на место. Ещё один момент, который забыла упомянуть, который говорит о том, что мужской мир стремится доминировать, но не сможет победить. Это курица. Совершенно замечательный персонаж - богиня куриного мира, в исполнении Надежды Мороз. Курица - единственное, что неподвластно мужскому миру, мужчинам, которые пытаются давить все вокруг.

- Есть некая инерция у хрестоматийных произведений. Смотришь и думаешь: не в музей ли ты попал? Удалось ли сделать спектакль современным?

- Да. Это очень современное произведение. Иногда даже на вербальном уровне трудно выразить, почему это спектакль современный. Он явно не перенесён в 21 век, но подростки, которые присутствовали на этом спектакле, реагировали очень живо. Это достигнуто за счёт сценографии, за счёт этого движения по кругу, которое включает и завораживает, за счёт каких-то аллюзий. Современность достигнута еще и за счёт игры актеров, они не притворяются людьми из 19 века, они как будто зашли только с тверского бульвара, с тверской улицы. Они не в кринолинах.

- Как же тогда быть с Катериной, она-то как раз должна быть современной, на фоне старых. Куда стремиться взлететь Катерина? Освободиться от мужского мира?

- Нет. Там более сложное решение. Катерина сначала ищет, мечется, она - очень продукт 21 века. Такая мечущаяся душа. Свободная, но желающая освободиться, она единственный персонаж, которая имеет интенцию любви. Но ее намерение любить все время гасится теми, кто ее окружает.

КСТАТИ

На ближайший показ спектакля «Гроза» билетов нет, но зрители могут приобрести билеты на 19 февраля и 11 марта на сайте ТЮЗа.