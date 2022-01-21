В парламенте Тверской области будет работать комиссия по депутатской этике

На заседании. Фото: ЗСТО

Решение о создании комиссии по регламенту и депутатской этике было принято в предыдущем созыве Законодательного Собрания. Она действует на постоянной основе. В составе комиссии шесть депутатов, руководство осуществляют два сопредседателя, избираемые на полгода от политических партий, представленных в парламенте.

Первое заседание комиссии было посвящено избранию её сопредседателей.

Сопредседатели организуют работу и осуществляют руководство комиссией, подписывают протоколы заседаний и решения комиссии, дают поручения членам комиссии и контролируют их выполнение.

Итоги открытого голосования прокомментировал руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Александр Гришин:

— Комиссия по регламенту и депутатской этике единогласно проголосовала за предложенных кандидатов от партий «Единая Россия» и «Коммунистическая партия Российской Федерации» — Константина Антонова и Людмилу Воробьёву. Это грамотные, компетентные люди, которых я знаю много лет. Они способны принимать взвешенные, объективные решения.

По словам Константина Антонова, комиссия будет разбирать, в том числе, возможные сложные моменты, возникающие между депутатами.

— Если они будут, мы рассмотрим эти вопросы на основании письменных обращений, — сказал Константин Антонов.

— Конечно, хотелось бы, чтобы таких вопросов было как можно меньше.

Работа комиссии предполагает, в первую очередь, решение вопросов совершенствования регламента, обсуждение законопроектов, связанных со статусом депутатов, и их экспертную оценку, рассмотрение ходатайств о награждении знаком «За вклад в развитие законодательства Тверской области» и иными наградами Законодательного Собрания.

— В течение полугода, с января по июль, сопредседателями комиссии будут представители «Единой России» и КПРФ, затем будет проведена ротации, изберут новых сопредседателей, — пояснила Людмила Воробьёва.