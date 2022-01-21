Коронавирус в Твери, последние новости на 21 января 2022: срочно нужны доноры крови и службу «122» будут улучшать

В Тверской области срочно нужны доноры крови и службу «122» будут улучшать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 21 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103279 случаев заражения (+313 за сутки).
Выздоровело 92034 пациентов (0 за сутки).
На карантине - 8813 заболевших, (+311 за сутки).
Умерли 2432 человека (+2 за сутки).
По данным федерального регистра вакцинировано 626454 человек, в том числе за сутки – 3002 граждан.
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36384 случаев заражения коронавирусом (+119 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7873 (+42),
Ржев - 5786 (+12),
Калининский район - 4706 (+14),
Вышневолоцкий городской округ - 4008 (+4),
Торжок - 3539 (+11),
Кимры - 2954 (+5).
Графика: Яндекс
20 января губернатор Игорь Руденя вместе с руководством областного Минздрава посетил в Твери ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру «122». По информации от пресс-службы областного правительства, глава региона дал ряд поручений по усовершенствованию работы центра.
Каких именно, не сообщается.
Лечебные учреждения Тверской области срочно нуждаются в донорской крови и ее компонентах. Обэтом сообщает Тверская областная станция переливания крови.
Имеется острая потребность станции в донорах практически всех групп крови, особенно нужны доноры c I группой крови резус (+, -) II группой крови резус (+, -); III группой крови резус (+).
Доноров принимают по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 20, в будни с 8:30 до 11:45, телефон 8(4822) 58-74-32.
С собой необходим только паспорт.
Напомним, что донором крови может стать любой дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови, с весом более 50 кг. Донор проходит бесплатное медицинское обследование, прием врачоа-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование.
Имеются противовпоказания. Решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог. Все необходимые исследования делают на станции, ПЦР-тест и справка о прививках не требуется.
В день сдачи крови донору предоставляется компенсация на питание в размере 5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 625 руб. 20 коп.
Графика: ПТО