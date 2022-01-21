Коронавирус в Твери, последние новости на 21 января 2022: срочно нужны доноры крови и службу «122» будут улучшать

В Тверской области срочно нужны доноры крови и службу «122» будут улучшать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 21 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103279 случаев заражения (+313 за сутки).

Выздоровело 92034 пациентов (0 за сутки).

На карантине - 8813 заболевших, (+311 за сутки).

Умерли 2432 человека (+2 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 626454 человек, в том числе за сутки – 3002 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36384 случаев заражения коронавирусом (+119 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7873 (+42),

Ржев - 5786 (+12),

Калининский район - 4706 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 4008 (+4),

Торжок - 3539 (+11),

Кимры - 2954 (+5).

Графика: Яндекс

20 января губернатор Игорь Руденя вместе с руководством областного Минздрава посетил в Твери ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру «122». По информации от пресс-службы областного правительства, глава региона дал ряд поручений по усовершенствованию работы центра.

Каких именно, не сообщается.

Лечебные учреждения Тверской области срочно нуждаются в донорской крови и ее компонентах. Обэтом сообщает Тверская областная станция переливания крови.

Имеется острая потребность станции в донорах практически всех групп крови, особенно нужны доноры c I группой крови резус (+, -) II группой крови резус (+, -); III группой крови резус (+).

Доноров принимают по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 20, в будни с 8:30 до 11:45, телефон 8(4822) 58-74-32.

С собой необходим только паспорт.

Напомним, что донором крови может стать любой дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови, с весом более 50 кг. Донор проходит бесплатное медицинское обследование, прием врачоа-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование.

Имеются противовпоказания. Решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог. Все необходимые исследования делают на станции, ПЦР-тест и справка о прививках не требуется.

В день сдачи крови донору предоставляется компенсация на питание в размере 5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 625 руб. 20 коп.