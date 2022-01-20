«Лыжня России-2022» в Твери: когда пройдёт и что там будет

Старт забегов на «Лыжне России -2022» в Твери намечен на 11.45. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Региональный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» состоится 12 февраля в микрорайоне «Южный». Об этом сообщил областной спорткомитет.

Традиционно тверской этап Всероссийской лыжной гонки пройдёт на поле за магазином "Декатлон". Из-за действующих ковидных ограничений место соревнований будет разбито на зоны, чтобы не допускать большого скопления людей. Кроме того, по времени увеличена программа забегов, чтобы не допустить участие в одном старте более 400 человек.

В стартах «Лыжня Россия-2022» в Твери традиционно могут участвовать профессиональные спортсмены и любители - взрослые и дети разных возрастов.

Забеги будут на 1 км, 2,5 км и 5 км для различных возрастных групп, а также семейные старты. Состязаться любители лыжного спорта будут на двух трассах. Первая трасса протяженностью 1 км, вторая — 2,5 км.

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Расписание стартов на «Лыжню России-2022» в Твери следующее: начало концертной программы в 11.00. Старт первого забега в 11.45. Время забегов и форма подачи заявки на участие в мероприятии - об этом будет сообщено дополнительно.

Во время для гостей и участников лыжной гонки будет традиционно организована развлекательная программа.

Победителей «Лыжни России-2022» в Твери традиционно ждут медали, дипломы, памятные призы. А все гостей, помимо концертной программы (к участию запланировано восемь танцевальных и вокальных коллективов), угостят гречневой кашей с тушенкой из полевых кухонь. Всего же на проведение «Лыжни» в этом году организаторы намерены потратить не менее 1 млн 400 тысяч рублей. Аукционная документация на проведение спортмероприятия была опубликована на сайте Госзакупок ещё в конце декабря.

КСТАТИ

Погода во время стартов «Лыжня России-2021» в Твери днём 12 февраля будет морозная. По прогнозам синоптиков будет около - 8 градусов, пасмурно, возможен снег.