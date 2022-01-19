Старшеклассникам Твери предложили придумать, как сделать школу наиболее комфортной

В школе 40 в Твери. Ребята хотят преобразовать школьные пространства в более комфортные. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

«Школьная инициатива» - проект, недавно инициированный городскими чиновниками и задуманный к воплощению в жизнь, крайне интересен и школам во благо.

Суть его такова: школы, а точнее старшеклассники - учащиеся 8-11-х классов, придумывают, как сделать свою школу уютнее. И не просто так придумывают, а организовав школьный инициативный совет, задокументировав и отрисовав графически свои проекты, проведя внутришкольное голосование и представив победивший проект городским властям на утверждение.

Власти, в свою очередь, проекты школ рассмотрят, проведут своё голосование, и школа-победитель получит из бюджета денежку, чтоб уже в текущем году воплотить это начинание в стенах школы в жизнь. Действовать с проектами школам надо незамедлительно, ведь уже к 25 января внутришкольные проекты-победители должны быть представлены в городское управление образования.

Вот, к примеру, средняя школа № 40 решила участвовать в «Школьной инициативе». Здание серое советское типовое, 1966 года постройки: коридоры да рекреации, особого урбанизма и удобства для времяпрепровождения, сами понимаете, нет. Школа учится в две смены, детей много, классы заполнены под завязку. Тоже к комфортному времяпрепровождению внутри школьной среды такое количество учащихся не располагает.

Но директор школы Ирина Гулина полна оптимизма: уверена, что можно улучшить внутришкольную среду обитания.

- Мы решили участвовать в «Школьной инициативе»: провели совет старшеклассников - ребята накидали идей. Очень много интересного. Сейчас оформим эти мысли на бумаге и в графике и проведём внутришкольное голосование, - рассказывает нам Ирина Алексеевна.

Что до идей внутрисредового школьного улучшайзинга, то старшеклассники сороковой школы предложили создать арт-пространство в одной из рекреаций. Там можно расположить видеофреймы, на которых будут транслироваться как работы юных школьных дизайнеров и художников, так и интересные фото и видео со страничек ребят в соцсетях - это же тоже в некотором роде современное искусство. Здесь же для стационарных работ можно и витрину оборудовать.

Ещё одна идея: беседка для релакса во дворе школы. Не просто «грибок» какой-то, а именно релакс-пространство.

Есть и мысль создать в одной из рекреаций опен-спейс «В месте - вместе». В этом пространстве можно будет пообщаться, зарядить телефоны, вайфай-фри. Непринужденную атмосферу предлагается создать с помощью соответствующей модульной мебели, полок с книгами, которые будут здесь в свободном обмене, и пр.

Есть ещё идея релакс-пространства внутри школьной оранжереи.

В ближайшие дни в школе дети будут голосовать за проекты.

В городском парламенте идею «Школьной инициативы» поддерживают.

- Важно, чтобы ребята сами захотели участвовать в этом процессе: улучшить, преобразовать школьное пространство, в котором они проводят так много времени. Современное общество, существующее в динамично меняющемся мире, делает запрос на граждан, умеющих самостоятельно решать поставленные задачи, оперативно принимать решения, креативно мыслить. Реализовать свои креативные начинания старшеклассникам как раз призван помочь проект «Школьная инициатива». Ждём от участников интересных идей, оценить воплощение в жизнь наиболее удачных из них мы рассчитываем в текущем году, - отметил глава Тверской городской Думы Евгений Пичуев.