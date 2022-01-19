Коронавирус в Твери, последние новости на 19 января 2022: святая вода для больниц и грипп наступает

Бутылочки со святой водой передадут в больницы, но туда лучше не попадать. Фото: Тверская епархия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 19 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 240 случаев заражения (+232 за сутки).

Выздоровело 91 547 пациентов (+208 за сутки).

На карантине - 8270 заболевших, (- 181 за сутки).

Умерли 2423 человек (5 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 618545 человек, в том числе за сутки – 2330 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36067 случая заражения коронавирусом (+83 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7766 (+11),

Ржев - 5739 (+11),

Калининский район - 4662 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 3986 (+2),

Торжок - 3505 (+2),

Кимры - 2931 (+5).

Графика: Яндекс

Освящённую крещенскую воду передадут в больницы Тверской области. Тысяча маленьких бутылочек с освящённой крещенской водой будет передана в больницы Твери - для врачей и пациентов, а также в социальные учреждения областной столицы. Об этом сообщила Тверская епархия. Вместе с крещенской водой митрополит Амвросий передал для находящихся в больницах города сто Евангелий и двести книг духовного содержания.

В дни празднования Крещения освящённую воду также передадут в больницы и социальные учреждения районов Тверской области.

В Тверской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. На текущей неделе в Тверской области выявлено 8300 случаев ОРВИ.

- Превышение недельного порога заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди взрослого населения, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

За прошедшую неделю зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом: четыре пациента заразились гонконгским гриппом (Н3N2) и один - свиным (Н1N1). Среди заболевших - один ребенок. Все пациенты не были привиты от гриппа.

Также, в ходе проведения лабораторных исследований были выявлены возбудители респираторных инфекций не гриппозной этиологии.