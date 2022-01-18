Председатель парламента Тверской области встретился с курсантами нахимовского училища из Севастополя

На встрече. Фото: ЗСТО

Встреча председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева с курсантами Черноморского высшего Военно-Морского ордена Красной звезды училища имени Нахимова города, что в Севастополе, была посвящена теме исторических и современных связей между Тверской областью и Севастополем.

Во встрече также принимали участие директор Благотворительного Фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» протоиерей Роман Манилов и директор Учебного центра довузовской подготовки «Призыв» полковник Игорь Певницкий.

Надо отметить, что курсанты-участники встречи Алексей Чистяков, Максим Ёлкин и Михаил Жовняк – выпускники тверских школ, а в нахимовское училище пошли по призванию и зову сердца. Уже через несколько лет они станут офицерами военно-морского флота и свяжут свою жизнь с морем, военной службой и защитой Отечества.

Тверь исторически глубоко связана с Севастополем, и эти связи продолжают развиваться в настоящее время. Сергей Голубев, в частности, напомнил, что 28 июля 2017 года было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Законодательным Собранием Тверской области.

- Основные его цели – это совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов, усиление парламентского контроля за исполнением законов. Ну а взаимодействие в законотворческой сфере способствует, в том числе, и более активному развитию гуманитарных проектов между нашими регионами, - отметил спикер областного парламента.

Отец Роман (Манилов) – один из инициаторов создания Благотворительного фонда «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной». С 2011 года и по настоящее время – директор фонда. Занимается вопросами укрепления и развития общественных связей Твери и Севастополя, неоднократно бывал в Севастополе в составе тверских делегаций. Приложил много усилий в вопросе восстановления могил тверских защитников Севастополя, установки памятного знака тверскому вице-адмиралу Николаю Колокольцову. При его непосредственном участии издана серия книг по военно-исторической тематике, создан музей военно-медицинской славы Екатерины Бакуниной в Твери.

- Ни с одним другим городом Тверь не имеет таких давних, уникальных исторических связей, как с городом-героем Севастополем. В Севастополе 12 улиц, набережных и площадей города названы в честь уроженцев тверского края. Немало наших земляков служило, в том числе на высших командных постах, на Черноморском флоте. А такие известные личности как адмирал Владимир Алексеевич Корнилов, адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский – это национальные герои в Севастополе. Историческая связь Твери и Севастополя, которая началась еще во время Крымской войны и продолжалась в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время сегодня переходит в новое качество. Я имею в виду, конечно, тот факт, что тверские ребята едут в Севастополь, который защищали многие поколения тверичей, чтобы учиться в нахимовском училище и стать морскими офицерами. Это очень символично. Хорошо, что исторические связи Твери и Севастополя продолжаются через молодое поколение. Это стало возможным после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Хотелось бы, чтобы больше тверских ребят поступали в славное нахимовское училище и продолжали традицию исторических контактов Твери и Севастополя, - считает отец Роман.

В ходе нынешнего визита в родной город курсанты побывали в тверской школе №4 и в школе села Тургиново, где пообщались с ребятами из профильного класса. Также они посетили родину адмирала Корнилова - город Старицу и Ново-Ямскую школу, носящую имя адмирала Октябрьского, познакомились со старицкими храмами. Конечно, впечатлений немало и будет о чем рассказать однокурсникам.

Ну а к поступлению в нахимовское училище тверским ребятам помогал подготовиться Учебный центр довузовской подготовки «Призыв» - уникальное учебное заведение, базирующееся в Твери. Кстати, здесь работают доктора и кандидаты наук, мастера спорта, сильные педагоги средней и высшей школы и, конечно, офицеры.

- Учебный центр довузовской подготовки «Призыв» - учреждение дополнительного образования, которое осуществляет подготовку юношей и девушек города Твери и Тверской области к поступлению в военные вузы. Центр создан в 2002 году. За 18 лет его деятельности подготовлено более 350 курсантов, из которых более 100 уже стали офицерами. Подготовка ведется в рамках дополнительной общеразвивающей программы, лицензированной Министерством образования Тверской области. Центр готовит 11-тиклассников и выпускников колледжей симметрично тому, что необходимо для поступления в военные вузы. Это подготовка к сдаче ЕГЭ, морально-психологическая и физическая подготовка, - пояснил директор центра полковник Игорь Певницкий.

По его мнению, поступление в Черноморское высшее Военно-Морское училище имени П. С. Нахимова – это хорошая перспектива для тверских ребят и отношения с училищем нужно развивать. Как и в целом укреплять исторически сложившиеся связи между двумя регионами – Тверской областью и городом федерального значения Севастополь.

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев согласен: межрегиональные связи нужно укреплять. Тем более, что и историческая база есть, и современные контакты (в том числе межпарламентские) нарабатываются. В ближайшем будущем можно продумать вопрос использования площадки мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», посвятив какую-то его часть связям Тверской области и Севастополя.

- Полагаю, что наши севастопольские коллеги тоже примут в этом участие. К тому же убежден, что есть немало направлений для сотрудничества в культурной и образовательной сферах (пример нахимовского училища уже показателен). Но здесь важно конкретно сформулировать предложения, увязав их в единую концепцию, - отметил Сергей Голубев, выразив готовность обсудить поднятые вопросы на уровне Правительства региона. Председатель Законодательного Собрания вручил участникам встречи подарочные издания книг русских классиков, чьи имена связаны с Тверской областью.