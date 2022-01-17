Врачи из Твери: Новый штамм коронавируса серьёзно угрожает здоровью мамы и её малыша

На кону здоровье сразу двух людей - будущей мамы и её малыша. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Омикрон» наступает - на федеральном уровне уже регистрируется самый резкий за всю историю пандемии рост ежедневных случаев ковида. Вирус крайне заразен и защищаться сегодня нужно максимально. Особенно рискуют беременные женщины: на кону здоровье сразу двух людей - будущей мамы и её малыша.

В официальной группе Минздрава Тверской области состоялся специальный эфир, посвящённый теме вакцинации будущих мам и только что родивших женщин. На самые важные вопросы ответили главный врач Областного перинатального центра имени Екатерины Бакуниной, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Тверской области Людмила Гребенщикова и заведующий отделением анестезиологии-реанимации перинатального центра, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог в акушерстве и гинекологии областного Минздрава Александр Роненсон.

Людмила Гребенщикова и Александр Роненсон (справа) рассказали об опасности коронавируса для будущей мамы и её ребёнка и возможностях вакцинации. Фото: стоп-кадр, прямой эфир vk.com/coronavirus_tverreg

БЕРЕМЕННЫЕ БОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ ЗАРАЗИТЬСЯ

Людмила Гребенщикова:

- Любые респираторные заболевания протекают во время беременности более сложно. В условиях пандемии беременные подвергаются двойному, тройному риску. Риск осложнений повышается в четыре-десять раз. За год - с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года - ковид был подтверждён у более чем шестисот беременных женщин в Тверской области. Из них 5% - тяжёлые случаи. Это большая цифра. Женщины находятся на лечении в реанимационном отделении. Причём не день и не два, а месяцы. К сожалению, бывают и потери, когда малыш остаётся без мамы… Это очень серьёзно!

НА КАКОМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Людмила Гребенщикова:

- Вакцинацию, по методическим рекомендациям Минздрава, сейчас делают во второй половине срока беременности - с 22-й недели. Но у нас есть пациентки, которые прививались и на более ранних сроках. Женщины, которые, например, ещё не знали, что они беременны. Всего у нас 268 привитых беременных (данные на 14 января 2022 года. - Ред.). Из них роды прошли уже у 21 пациентки. У всех привившихся будущих мам во время скринингов не было никаких осложнений - ни у самой мамы, ни у ребёнка. У новорождённых детей никаких осложнений выявлено не было.

ОСЛОЖНЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Александр Роненсон:

- Если на ранних сроках беременности ещё есть шанс перенести коронавирус более легко, то на 22-25-й неделях беременности пациентки часто попадают в отделение реанимации. Заболевание протекает тяжелее, с поражением лёгких до 70-80%.

Поражение лёгких может вызвать преждевременные роды. У таких пациенток часто развивается преэклампсия (тяжелое осложнение беременности, при котором серьёзно нарушается работа всего организма. - Ред.), они подвержены осложнениям со стороны системы гемостаза (нарушения свёртываемости крови. - Ред.), тромбозам. Были случаи, когда после родов пациентки получали венозно-тромболические осложнения.

Болезнь лучше предотвратить. Особенно в нежный период беременности. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА МОЖНО ПОТЕРЯТЬ РЕБЁНКА

Александр Роненсон:

- Случаи внутриутробной гибели плода при коронавирусной инфекции описаны, и в России они происходили.

Людмила Гребенщикова:

- Любая инфекция на фоне беременности, особенно ковидная, имеет молниеносное и непрогнозируемое течение. Если сегодня вы себя хорошо чувствуете и переносите коронавирус в лёгкой форме, завтра можно оказаться в инфекционном госпитале. Крайне важно вовремя обратиться к участковому врачу и сообщить своему гинекологу.

ЧЕМ ГРОЗИТ КОРОНАВИРУС НОВОРОЖДЁННОМУ

Людмила Гребенщикова:

- Около 60-70 детей было рождено в прошлом году женщинами с коронавирусной инфекцией. Острого коронавируса у детей не было. Но они проходили лечение и реабилитацию в отделении патологии новорождённых и имели проявления плацентарной недостаточности на фоне ковида, были врождённые случаи пневмонии.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНА ВАКЦИНА ДЛЯ МАМЫ И РЕБЁНКА

Людмила Гребенщикова:

- Поствакцинальные осложнения у беременных и кормящих такие же, как у всех: может быть уплотнение и покраснение в месте инъекции, субфебрильная (до 37,5 градусов. - Ред.) температура. Других осложнений у беременных не описано. Я понимаю, что возникают вопросы: как влияет вакцина на протекание самой беременности, были ли остановившиеся беременности, отслойки плаценты? Отвечаю: в той группе, что мы наблюдали, не было. Вакцина безопасна данной категории пациентов.

ОМИКРОН

Людмила Гребенщикова:

- Контагиозность «омикрона» вызывает тревогу. Выступал Михаил Мурашко (министр здравоохранения РФ. - Ред.), который говорил, что новорождённые дети подвержены этому вирусу. Здесь остаётся только одно: вакцинироваться и ревакцинироваться в положенные сроки. Вакцинация и ревакцинация для беременных - вакциной «Спутник V». Этим вы защищаете себя и своего малыша.

ВАКЦИНАЦИЯ КОРМЯЩИХ МАМ

Людмила Гребенщикова:

- Грудное вскармливание - не противопоказание для вакцинации или ревакцинации. На процесс лактации вакцинация не влияет. На то, как развивается малыш на грудном вскармливании, тоже. Антитела передаются с молоком малышу. Его вы тоже защитите. Ещё раз обозначу: «омикроном» болеют малыши с нуля лет.

Если после прививки у вас поднимется температура до 37,5 градусов, вы можете продолжать кормить грудью. Если температура 38 и выше, это может случиться на один день, в этот день вы принимаете парацетамол и не кормите грудью.

ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ

Людмила Гребенщикова:

- Очень много вопросов возникает у пациентов по этому поводу. После вакцинации в следующем цикле, то есть через месяц, можно планировать беременность. Отмечу, что в программу ЭКО мы берём только вакцинированные пары (или с ПЦР-тестом, если у кого-то из пары есть медотвод).

Александр Роненсон:

- Исследования показали, что вакцинация не влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин. Это данные не только Российской Федерации, но и мировые. Мы накапливаем знания, появляется больше материала, поэтому расширяются возможности вакцинации. На моём опыте есть много случаев, в том числе среди знакомых, когда люди вакцинировались и потом зачали малыша. Не надо бояться. Вакцинируемся и рожаем!