На защите прав пациентов: Выбираем проверенную страховую медицинскую компанию

Внимание-внимание!

Из-за пандемии коронавируса на систему здравоохранения легла огромная нагрузка. Скрепя сердце стоит признать: хоть раз не пожаловался на доступность медицинской помощи за пандемийные годы лишь ленивый или очень здоровый человек. Именно поэтому сейчас как никогда возросла роль медицинских страховых компаний, ведь именно они осуществляют защиту прав пациентов и их консультативное сопровождение. Кстати, как показывает статистика, число обращений к специалистам страховых медицинских компаний в последние два года существенно выросло. Их страховые представители ежедневно оказывали людям практическую помощь.

В такой обстановке особенно важно сделать правильный выбор и оформить полис в надежной компании. При этом на рынке обязательного медицинского страхования происходят перемены. С 1 января 2022 года крупный страховщик «СМК РЕСО-Мед» прекратил работу в Тверской области. Всем жителям региона, у кого имеются полисы ОМС этой компании, теперь придется их поменять: выбрать новую страховую медицинскую организацию и переоформить документы необходимо в течение двух месяцев (до 1 марта 2022 года). Для этого нужно прийти в офис выбранной вами компании и оформить там полис.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ВАЖЕН

Список страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Тверской области, размещен на официальном сайте ТФОМС Тверской области tveroms.ru в разделе «Справочная» - «Полезные документы и файлы». По всем вопросам, связанным с заменой полиса ОМС, можно обращаться в контакт-центр ТФОМС Тверской области по бесплатному номеру 8-800-100-88-62.

Осуществляя выбор страховой медицинской организации, следует помнить, что ей вы доверяете заботу о своем здоровье и защиту ваших прав как пациента. Поэтому лучше отдать предпочтение опытным, проверенным временем компаниям, успевшим заработать достойную репутацию.

Страховая медицинская организация АО «МАКС-М» работает в России более четверти века - с 1995 года. Деятельность по обязательному медицинскому страхованию «МАКС-М» осуществляет в 24 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Тверской области.

Не лишним будет заметить, что «МАКС-М» - первая компания системы обязательного медицинского страхования, получившая рейтинг А++ рейтингового агентства «Эксперт РА», что означает исключительно высокий уровень надежности и качества услуг.

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Компания «МАКС-М» предлагает оперативное оформление полиса ОМС, круглосуточные консультации специалистов контакт-центра, защиту прав и интересов застрахованных, контроль качества медицинской помощи, а также возможность индивидуального информационного сопровождения.

С 2016 года в компании «МАКС-М» работает служба страховых представителей. Эти специалисты занимаются сопровождением застрахованных граждан на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе при прохождении профилактических мероприятий. Страховые представители принимают обращения граждан, отвечают на их вопросы относительно бесплатной медицинской помощи, занимаются индивидуальным информированием о возможности получения бесплатных медицинских услуг и профилактических мероприятий.

При необходимости страховой представитель станет защитником ваших прав: проведет экспертизу качества оказанной медицинской помощи, анализ своевременности диспансерного наблюдения, плановых госпитализаций.

КАК ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС

Чтобы оформить полис ОМС, понадобятся всего два документа: паспорт и СНИЛС. Приходите с этими документами в офис выбранной вами страховой компании, а в остальном вам помогут специалисты.

Для оформления полиса ОМС ребенку необходимы следующие документы:

- паспорт одного из родителей;

- свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет);

- паспорт ребенка (для детей от 14 до 18 лет);

- СНИЛС ребенка (при наличии).

БЕЗ ЛИШНИХ БУМАЖЕК: ЦИФРОВОЙ ПОЛИС

Компания «МАКС-М» информирует: в системе ОМС произошли небольшие изменения. Полис ОМС - главный документ, гарантирующий вам бесплатную медицинскую помощь, - переходит в цифровой формат.

Каждый гражданин, застрахованный в системе ОМС, с 1 января 2022 года может отказаться от бумажного медицинского полиса в пользу электронного. Храниться цифровые полисы будут в личном кабинете на портале госуслуг или в смартфоне в виде QR-кода. Новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении. Электронный полис новорожденным будет оформляться автоматически - без обращения и сразу в цифровом виде, при формировании свидетельства о рождении и появлении об этом записи в Едином государственном реестре ЗАГС.

Иметь цифровой полис удобно: вместо его замены (например, при смене фамилии или адреса) достаточно будет просто уведомить свою страховую компанию, а при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно.

Сменить страховую медицинскую организацию обладателю цифрового полиса можно будет, обратившись к другому медицинскому страховщику.

И ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

С 1 января 2022 года все граждане могут автоматически, без заявления, получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам - на основании только электронного больничного листа.

Все медицинские организации должны размещать электронные больничные листы в федеральной информационной системе социального страхования.

Электронный лист нетрудоспособности, или ЭЛН, - это такой же больничный лист, как и на бумаге, только он заполняется и хранится в сети. Практика электронных больничных введена с 2017 года, но поначалу это было делом выбора. Сейчас же, в 2022-м, все больничные в обязательном порядке должны быть электронными и все работодатели обязаны их принимать и уметь с ними работать.

При желании в вашем медучреждении вы можете взять выписку (на бумаге) из своего листка нетрудоспособности.

ВАЖНО!

Если вы считаете, что ваши права на бесплатную медицинскую помощь нарушены, звоните в страховую компанию! Для обеспечения прямого общения с населением в филиале АО «МАКС-М» в Твери работает Консультационно-диспетчерский центр.

Адрес «МАКС-М» в Твери: Советская, 28. Телефон (4822) 33-98-85.

Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный).

Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный).

Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

Филиал АО «МАКС-М» в Твери

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