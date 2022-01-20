Коронавирус в Твери, последние новости на 20 января 2022: потоп в новостройке и рейды по поимке антимасочников

Люди черпали горячую воду ведрами во время потопа в новостройке; полицейские выписали протоколы в отношении антимасочников. Фото: Скрин с видео/ТИП; ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 20 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 685 случаев заражения (+245 за сутки).

Выздоровело 91 766 пациентов (+219 за сутки).

На карантине - 8493 заболевших, (+223 за сутки).

Умерли 2426 человек (+3 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 621173 человек, в том числе за сутки – 3027 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 36159 случаев заражения коронавирусом (+ 92 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7799 (+33),

Ржев - 5756 (+17),

Калининский район - 4671 (+7),

Вышневолоцкий городской округ - 3993 (+2),

Торжок - 3517 (+12),

Кимры - 2937 (+5).

Графика: Яндекс

В жилом комплексе Твери кипятком затопило многоэтажку. Коммунальное ЧП произошло в ночь на 19 января, в новом жилом комплексе на улице Левитана в Твери. В доме №3 в двухкомнатной квартире на 12-м этаже прорвало трубу с горячей водой.

Об аварии рассказали жильцы дома в группе жилого комплекса в соцсети. Кипяток из трубы лился около часа, пока не приехали коммунальные службы и не перекрыли воду. В квартирах, которые сильно пострадали от потопа, отключено электричество.

Вода дошла до второго этажа, там в квартирах - подтеки на стенах и небольшие лужи на полу.

Электричество в квартиры подключат после того, как они просохнут от воды. Сроки в УК пока не уточняют.

Очередной рейд против антимасочников прошел в автобусах Твери. В Тверской области продолжается усиленный контроль по соблюдению масочного реима в общественнм транспорте. Как сообщили в "Транспорте Верхневолжья" по итогам рейда 19 января, снижается количество повторных нарушений.

Рейды проходят в регионе с 21 октября. Их проводят контролеры совместно с полицией. Проверки продлены до февраля 2022 года.

C октября сотрудники полиции составили 600 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Из них 63 – повторно. Сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

В случае возникновения спорной ситуации для обоснования штрафа используют записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.