Все официально разрешённые места купаний в Крещение-2022 в Тверской области

Отправляясь окунаться в Крещение - взвесьте свои возможности, сдюжит ли организм. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ночь на Крещение 19 января в Тверской области будет открыто 53 официальных места для купания верующих. Информацию с локациями и часами работы иорданей распространила пресс-служба правительства области.

В областной столице официальное место купания только одно - напротив политеха на Речном (наб. А.Никитина, 22). Окунуться здесь можно с 22 часов 18 января до 22 часов 19 января.

Если захотите нырнуть в прорубь за пределами областной столицы - информация о купелях в районах региона ниже на фото.

Вообще же священники отмечают, что вся вода в крещенский праздник обладает чудесными свойствами, можно окунуться хоть дома в ванной, главное - верить.

Врачи традиционно не в восторге от таких экстремальных купаний, рекомендуют внимательно отнестись к своему организму и не рисковать, особенно в период роста заболеваемости коронавирусом. К слову, морозец крещенской ночью будет давольно крепкий - до 13 градусов ниже нуля.

К осторожности и соблюдению мер безопасности у купелей призывает МЧС. В случае возникновения непредвиденных и неприятных ситуаций в период купаний, звоните на единый телефон спасения: 112.

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО