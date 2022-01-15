Коронавирус в Твери, последние новости на 15 января 2022: Медики призывают вакцинироваться будущих мам и "Омикрон" наступает

Вопрос о вакцинации лучше решать уже при планировании беременности.
Фото: Илья ФЕДУЛОВ
Последние новости о коронавирусе в Твери на 15 января 2022 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 498 случаев заражения (+247 за сутки).
Выздоровел 90 971 пациент (+129 за сутки).
На карантине - 8109 заболевших, (+ 117 за сутки).
Умерли 2418 человек (+1 за сутки).
По данным федерального регистра вакцинирован 612 331 человек, в том числе за минувшие сутки - 2055 граждан.
Новые данные по коронавирусной инфекции на 14 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.
Коронавирус в Тверской области на 14 января 2022. Графика: yandex.ru
Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 714 случаев заражения коронавирусом (+92 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7667 (+25),
Ржев - 5696 (+11),
Калининский район - 4594 (+15),
Вышневолоцкий городской округ - 3962 (+7),
Торжок - 3481 (+10),
Кимры - 2910 (+9).
Распространение коронавируса по районам Тверской области на 14 января 2022.
Фото: ПТО
В Тверской области продолжается вакцинация, прививки от коронавируса, в том числе, делают и будущим мамам. Как подчеркивают медики, о вакцинации следует задуматься еще во время планирования беременности.
Главный врач областного роддома Геннадий Колгушкин сообщил, что у них в роддоме преимущественно рожают уже вакцинированные женщины.
«Рекомендую будущим родителям вопрос с вакцинаций от коронавируса решать уже при планировании беременности», – акцентировал медик.
Сделать прививку будущие мамы и их родные могут в одном из 125 вакцинальных пунктов, действующих в Тверской области. Запись по телефону 122.
«Важно привиться как самой будущей маме, так и ее супругу, близкому окружению, – отмечает главный врач областного клинического перинатального центра имени Е.М. Бакуниной Людмила Гребенщикова. – Больше 800 наших пациенток сделали прививку до наступления беременности. Беременных же мы вакцинируем с 22-й недели. Как показали исследования, вакцинация с данного срока не оказывает никакого влияния на течение беременности, развитие плода. Не наблюдалось отклонений при скрининге. В 2021 году пять женщин вакцинировались у нас во время беременности».
А в это время «омикрон» наступает. То, что его ещё не регистрировали в Тверской области, не означает, что его здесь нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов в тверском эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM).
- Распространяется новый штамм гораздо быстрее, чем «дельта», заболевших может быть в пять раз больше. Рост заболеваемости уже начался - в Москве в два раза увеличилось количество инфицированных. По опыту предыдущих волн, Тверская область отстаёт от Москвы на неделю-две. Поэтому возможно, что уже через одну-две недели в Тверской области будет такой же рост заболеваемости, отметил министр.