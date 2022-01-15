Коронавирус в Твери, последние новости на 15 января 2022: Медики призывают вакцинироваться будущих мам и "Омикрон" наступает

Вопрос о вакцинации лучше решать уже при планировании беременности. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 15 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 498 случаев заражения (+247 за сутки).

Выздоровел 90 971 пациент (+129 за сутки).

На карантине - 8109 заболевших, (+ 117 за сутки).

Умерли 2418 человек (+1 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинирован 612 331 человек, в том числе за минувшие сутки - 2055 граждан.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 14 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

Коронавирус в Тверской области на 14 января 2022. Графика: yandex.ru

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 714 случаев заражения коронавирусом (+92 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7667 (+25),

Ржев - 5696 (+11),

Калининский район - 4594 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3962 (+7),

Торжок - 3481 (+10),

Кимры - 2910 (+9).

Распространение коронавируса по районам Тверской области на 14 января 2022. Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация, прививки от коронавируса, в том числе, делают и будущим мамам. Как подчеркивают медики, о вакцинации следует задуматься еще во время планирования беременности.

Главный врач областного роддома Геннадий Колгушкин сообщил, что у них в роддоме преимущественно рожают уже вакцинированные женщины.

«Рекомендую будущим родителям вопрос с вакцинаций от коронавируса решать уже при планировании беременности», – акцентировал медик.

Сделать прививку будущие мамы и их родные могут в одном из 125 вакцинальных пунктов, действующих в Тверской области. Запись по телефону 122.

«Важно привиться как самой будущей маме, так и ее супругу, близкому окружению, – отмечает главный врач областного клинического перинатального центра имени Е.М. Бакуниной Людмила Гребенщикова. – Больше 800 наших пациенток сделали прививку до наступления беременности. Беременных же мы вакцинируем с 22-й недели. Как показали исследования, вакцинация с данного срока не оказывает никакого влияния на течение беременности, развитие плода. Не наблюдалось отклонений при скрининге. В 2021 году пять женщин вакцинировались у нас во время беременности».

А в это время «омикрон» наступает. То, что его ещё не регистрировали в Тверской области, не означает, что его здесь нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов в тверском эфире радио "Комсомольская правда" (99,3 FM).

- Распространяется новый штамм гораздо быстрее, чем «дельта», заболевших может быть в пять раз больше. Рост заболеваемости уже начался - в Москве в два раза увеличилось количество инфицированных. По опыту предыдущих волн, Тверская область отстаёт от Москвы на неделю-две. Поэтому возможно, что уже через одну-две недели в Тверской области будет такой же рост заболеваемости, отметил министр.