Министр здравоохранения Тверской области допускает, что «омикрон» уже может быть в регионе

«Омикрон» чрезвычайно заразен и распространяется с космической скоростью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 января министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов пришёл в тверскую студию радио «Комсомольская правда» (99,3 FM), чтобы рассказать о новом штамме коронавируса - «омикроне». Новости об этом штамме очень тревожны: он захватывает уже целые континенты. «Омикрон» гораздо более контагиозный, то есть заразный, чем его предшественники. В Россию он уже пришёл - случаи регистрируются в столице. Когда ждать «омикрона» в Тверской области, насколько опасна новая модификация вируса и справится ли регион с очередной волной, рассказал министр.

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов. Фото: Ирина ТАРАСОВА

«ОМИКРОН» УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗДЕСЬ

- Чтобы определить, что это именно «омикрон», надо проводить секвенирование (лабораторный анализ, который определяет конкретный штамм коронавируса. - Ред.). Тверские лаборатории пока определяют лишь наличие самого коронавируса, - объяснил Сергей Козлов. - А чтобы определить конкретный штамм, анализы нужно везти в Москву. Их туда отправляют, но только малую часть.

Поэтому то, что официально «омикрон» в нашем регионе не выявлен, не означает, что у нас его нет.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАЧНЁТСЯ СКОРО

- В Москве уже выявляется «омикрон», и через месяц-два он может полностью вытеснить «дельту» в нашей стране. Распространяется новый штамм гораздо быстрее, чем «дельта», заболевших может быть в пять раз больше. Рост заболеваемости уже начался - в Москве в два раза увеличилось количество инфицированных. По опыту предыдущих волн, Тверская область отстаёт от Москвы на неделю-две. Поэтому возможно, что уже через одну-две недели в Тверской области будет такой же рост заболеваемости.

Министр также добавил, что первый опыт наблюдения за «омикроном» позволяет делать предположения, что переносится он легче, чем «дельта». Поэтому основная масса заболевших будет находиться на амбулаторном лечении. Но всё-таки стоит понимать, что «омикрон» ещё недостаточно изучен.

ПОЧЕМУ У НАС НЕТ ОТДЕЛЬНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ

- У нас имеется большая необходимость построить инфекционный госпиталь, и мы планируем построить такой госпиталь на 300 коек. Но, к сожалению, в подъём эпидемии он не спасёт ситуацию. Он также захлебнётся, - разводит руками министр здравоохранения региона. - В самый пик прошлой волны у нас работало шестнадцать инфекционных госпиталей в больницах. Это почти три тысячи коек. И мы еле справлялись. Поэтому всё равно будет перепрофилирование больниц под ковид, это международная практика. Невозможно сделать один госпиталь, который справится с такой бедой.

Сергей Козлов также отметил, что к новой атаке вируса мы, тем не менее, готовы. В регионе достаточно коек, лекарств и специалистов, которые умеют лечить от коронавируса.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Поскольку «омикрон» чрезвычайно заразен, более жёсткими должны быть меры по защите себя масками (желательно сертифицированными медицинскими) и респираторами. Необходимо лучше держать социальную дистанцию, советует Сергей Козлов. Вакцины против нового штамма тоже работают:

- Мы уже два года говорим, что у нас есть серьёзное оружие - вакцинация. Вакцинированный человек, если заразится, будет болеть легче. У нас, к сожалению, менее организованный народ, и таких показателей по количеству вакцинированных, как на западе, пока нет. Привито только около 50% населения. Поэтому тяжёлых случаев может быть больше, чем в той же Европе. Я призываю всех вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от серьёзной беды, которая может случиться, если невакцинированный заболеет.

В системе вакцинации ничего не изменилось, добавил министр. Сначала нужно пройти первичную вакцинацию «Спутником V», а через полгода, когда иммунитет начнёт снижаться, - ревакцинацию «Спутником Лайт». Количество вакцины в Тверской области достаточное.