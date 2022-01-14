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Общество14 января 2022 11:16

На Калининской АЭС стартует ремонтная кампания 2022 года

15 января 2022г. энергоблок №4 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового ремонта
Илья КУПРИЯНОВ
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Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В ходе планового ремонта будут выполнены регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования, блочного трансформатора и

Кроме того, на энергоблоке №4 реализуют 19 модернизационных операций, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования. В частности, планируется модернизировать технологическую схему оборудования турбинного цеха, провести замену предохранительных клапанов сепараторов-пароперегревателей на клапана мембранного типа и выполнить модернизацию циркуляционных насосов с заменой электродвигателей.

Также на энергоблоке установят комплекс аварийных контрольно-измерительных приборов. Они позволят получать достоверные данные о состоянии технологического оборудования в условиях, когда обычные приборы могут выйти из строя.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и Атомэнергоремонта.

Как отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, в течение 2022 года в плановый ремонт также будут выведены поочередно энергоблоки №2 и 3. «Ежегодные плановые ремонты проводятся на всех российских АЭС с целью профилактики и предупреждения отказа оборудования, повышения эксплуатационных характеристик энергоблоков для их дальнейшей безопасной и надёжной эксплуатации», - сказал он.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

БИЗНЕС-ПРЕСС