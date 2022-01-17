Мороз все же будет: Прогноз погоды на Крещение в Твери 19 января 2022 года

Синоптики прогнозируют морозную крещенскую ночь в Твери 19 января 2022. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Будет ли мороз на Крещение в Твери? Вопрос актуальный в связи с глобальным потеплением. Помните, пару лет назад зима была настолько тёплой, что Волга в Твери и окрестностях не была покрыта льдом - купались верующие с деревянных подмостков. В этом году на Крещение в Твери все иначе. 19 января 2022 морозы в Тверь придут. Не такие сильные, но ощутимые.

После оттепели, 17 января начнется похолодание. Синоптики прогнозируют снег и довольно сильный ветер до 12-17 метров в секунду. На Крещение в Твери будет 11-13 градусов мороза.

Напомним, совершить омовение в Крещение можно не только в проруби, но и в любом водоеме (даже в ванне) в течение всего дня 19 января. Официальные места крещенских купаний в Твери в Крещение 2022 ещё не озвучены властями муниципалитета.