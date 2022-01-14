Коронавирус в Твери, последние новости на 14 января 2022: новые тарифы на капремонт и нелегальные финансовые организации

Повышение взносов и фирмы-нелегалы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН Фото: Валерий ШАХОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 14 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 101 251 случай заражения (+280 за сутки).

Выздоровели 90 842 пациента(+77 за сутки).

На карантине - 7992 заболевших, (+ 202 за сутки).

Умерли 2417 человек (+1 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 610 476 человек, в том числе за минувшие сутки - 2027 граждан.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 14 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 622 случая заражения коронавирусом (+108 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7642 (+32),

Ржев - 5685 (+17),

Калининский район - 4579 (+33),

Вышневолоцкий городской округ - 3955 (+5),

Торжок - 3471 (+10),

Кимры - 2901 (+11).

Графика: Яндекс

В Тверской области изменены тарифы минимальных взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. На 2022 год устанавливаются следующие тарифы:

- 8,03 рублей с квадратного метра - для многоквартирных домов с лифтами (было 7,7 руб. с кв. м);

- 5.84 рублей с квадратного метра - для многоквартирных домов без лифтов, но имеющих два и более вида благоустройства (было 5,6 руб. с кв. м);

- 4.59 рублей с квадратного метра - для неблагоустроенных домов, домов с одним видом благоустройства или с двумя видами благоустройства, если одно из них - газоснабжение (было 4,4 руб. с кв. м).

Оборудование дома электричеством не учитывается при подсчёте видов благоустройства.

Последний раз взносы на капремонт повышались в 2014 году.

За 9 месяцев 2021 года Банк России выявил пять организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Твери: четырех нелегальных кредиторов и компанию с признаками финансовой пирамиды.

Организации не имели лицензий на осуществление деятельности. Как правило, нелегальные кредиторы маскируются под МФО, комиссионные магазины, ломбарды.

Будьте бдительны: перед заключением договора проверяйте компанию в реестре легальных организаций на сайте Центробанка.