Болезни забирают у жителей Тверской области 6 лет 4 месяца и 20 дней жизни

Берегите здоровье!
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы – кто не знает крылатую фразу из «Как закалялась сталь» Николая Островского. Однако бесцельно прожитые – всё же лучше, чем не прожитые вовсе.
Насколько дольше могли бы мы жить, кабы не страдали всевозможными хворями и напастями, рассказал Минздрав РФ. Страшное дело: в среднем жизнь среднестатистического тверичанина на 6,39 года, или 6 лет 4 месяца и 20 дней, короче, чем могла бы быть. Это показало исследование подведомственного Минздраву Центра экспертизы и контроля качества медпомощи.
На основе методики Всемирной организации здравоохранения специалисты вычислили «потерянные годы жизни» (ПГЖ) в регионах страны. ПГЖ показывает, насколько продолжительность нашей жизни отличается от «эталонной» (за эталон были приняты расчёты Росстата относительно ожидаемой продолжительности жизни).
6,39 года теряет житель Тверской области в совокупности, по причине всевозможных недугов и внешних причин.
Женщины традиционно более живучи и теряют в среднем 5,49 года, а мужчины - 7,09 года.
0,359 года забирает коронавирус.
0,186 года - инфекционные и паразитарные заболевания.
0,831 года - новообразования.
0,111 года - болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ.
0,386 года - психические расстройства.
0,389 года - болезни нервной системы.
2,35 года - болезни сердечно-сосудистой системы.
0,275 года - болезни органов дыхания.
0,436 года - болезни органов пищеварения.
0,408 года - болезни мочеполовой системы.
0,347 года - различные симптомы и отклонения, выявленные клинически, но не попавшие в отдельно обозначенные категории.
0,891 года - внешние причины смерти.
0,124 года - прочие причины смерти.
В России разброс показателя ожидаемой продолжительности жизни по субъектам РФ составляет почти 16 лет - от 65,8 до 81,5 года, отмечают исследователи. Тверская область долгожительством похвастаться не может, в 2020 году средняя ожидаемая продолжительность жизни у нас составила 69,8 года.
По количеству потерянных лет Тверская область оказалась на 35-м месте из 85 регионов РФ. Больше всего лет забирают болезни и тяготы у жителей Чукотки (7,76 года). Меньше всего теряют ингуши (3,59 года).
Жители столицы упускают чуть меньше счастливых годков, чем тверичане - 5,11.
Средний по РФ показатель ПГЖ в 2020 году чуть выше, чем тверской - 6,05 года.
Вологодская область - 5,95 потерянных лет
Новгородская область - 6,21 потерянных лет
Ярославская область – 6,23 потерянных лет
Московская область – 6,36 потерянных лет
Тверская область – 6,39 потерянных лет
Смоленская область – 6,39 потерянных лет
Псковская область – 6,61 потерянных лет