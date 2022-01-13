Болезни забирают у жителей Тверской области 6 лет 4 месяца и 20 дней жизни

Берегите здоровье! Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы – кто не знает крылатую фразу из «Как закалялась сталь» Николая Островского. Однако бесцельно прожитые – всё же лучше, чем не прожитые вовсе.

Насколько дольше могли бы мы жить, кабы не страдали всевозможными хворями и напастями, рассказал Минздрав РФ. Страшное дело: в среднем жизнь среднестатистического тверичанина на 6,39 года, или 6 лет 4 месяца и 20 дней, короче, чем могла бы быть. Это показало исследование подведомственного Минздраву Центра экспертизы и контроля качества медпомощи.

На основе методики Всемирной организации здравоохранения специалисты вычислили «потерянные годы жизни» (ПГЖ) в регионах страны. ПГЖ показывает, насколько продолжительность нашей жизни отличается от «эталонной» (за эталон были приняты расчёты Росстата относительно ожидаемой продолжительности жизни).

ЧТО ЗАБИРАЕТ НАШИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ

6,39 года теряет житель Тверской области в совокупности, по причине всевозможных недугов и внешних причин.

Женщины традиционно более живучи и теряют в среднем 5,49 года, а мужчины - 7,09 года.

0,359 года забирает коронавирус.

0,186 года - инфекционные и паразитарные заболевания.

0,831 года - новообразования.

0,111 года - болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ.

0,386 года - психические расстройства.

0,389 года - болезни нервной системы.

2,35 года - болезни сердечно-сосудистой системы.

0,275 года - болезни органов дыхания.

0,436 года - болезни органов пищеварения.

0,408 года - болезни мочеполовой системы.

0,347 года - различные симптомы и отклонения, выявленные клинически, но не попавшие в отдельно обозначенные категории.

0,891 года - внешние причины смерти.

0,124 года - прочие причины смерти.

НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ, ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ?

В России разброс показателя ожидаемой продолжительности жизни по субъектам РФ составляет почти 16 лет - от 65,8 до 81,5 года, отмечают исследователи. Тверская область долгожительством похвастаться не может, в 2020 году средняя ожидаемая продолжительность жизни у нас составила 69,8 года.

По количеству потерянных лет Тверская область оказалась на 35-м месте из 85 регионов РФ. Больше всего лет забирают болезни и тяготы у жителей Чукотки (7,76 года). Меньше всего теряют ингуши (3,59 года).

Жители столицы упускают чуть меньше счастливых годков, чем тверичане - 5,11.

Средний по РФ показатель ПГЖ в 2020 году чуть выше, чем тверской - 6,05 года.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вологодская область - 5,95 потерянных лет

Новгородская область - 6,21 потерянных лет

Ярославская область – 6,23 потерянных лет

Московская область – 6,36 потерянных лет

Тверская область – 6,39 потерянных лет

Смоленская область – 6,39 потерянных лет

Псковская область – 6,61 потерянных лет