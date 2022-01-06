Некоторым жителям Тверской области придется поменять свои медицинские полисы

Внимание - внимание! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области расторг договор с ООО "СМК РЕСО-Мед". Поэтому жителям региона с полисами данной компании необходимо выбрать новую страховую медицинскую организацию из работающих в Верхневолжье.

Сделать это надо в течение двух месяцев — до 1 марта 2022 года. При этом в течение этого периода их полисы продолжают действовать, все в порядке.

Сведения о гражданах, не осуществивших указанный выбор (замену) страховой медицинской организации, по истечении двух месяцев ТФОМС сам направит в страховые медицинские компании для замены полиса в установленном порядке.

Страховая компания «Капитал МС» приглашает жителей Твери и Тверской области для оформления медицинских полисов обязательного медицинского страхования.

Для удобства граждан, возможны выезды в организации для коллективного оформления полисов.

Телефон горячей линии 8-800-350-13-26

Пункты выдачи полисов ОМС в Твери:

Центральный офис филиала

г. Тверь, ул. А. Попова, д. 4, (здание Пенсионного Фонда), справки по тел: 58-56-12

график работы: пн-пт. с 08:00-18:00; сб.10:00-14:00,

г. Тверь, ГБУЗ ГКБ №6

Адрес: г. Тверь улица Орджоникидзе, д. 36

г. Тверь, ГБУЗ ДГБ №2 поликлиника №1

Адрес: г. Тверь проспект Ленина, д. 36/38

Адреса офисов, расположенных в области можно узнать на сайте kapmed.ru

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