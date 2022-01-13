В выходные в Твери будет ветрено

Одеваемся по погоде и гулять! Фото: Олег УКЛАДОВ

После резкого «погодного цунами», спровоцировавшего в этот четверг скачок температуры в 28 градусов и рекордное падение атмосферного давления до 719 мм рт. ст., стихия даст нам передышку.

- Выходные и начало рабочей недели будут довольно приятными в плане температуры. В субботу -2, в воскресенье -4. Ночами -7. Если повезёт, в воскресенье мы даже сможем увидеть немного солнца, - обнадёжила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Подпортит настроение ветер. Особенно опасаться стоит его в субботу: будет дуть с северо-запада со скоростью 7 м/с и порывами до 15 м/с. Приготовьте лопаты - ожидается снег, не очень сильный, но всё же. В субботу должно выпасть около 2 мм осадков, в воскресенье поменьше.

Давление в выходные подрастёт, однако в ближайшие дни останется ниже нормы: 737-745 мм рт. ст.

В начале рабочей недели ждём небольшой снежок, ветер до 6 м/с и комфортную температуру: -4 днём и -7… -9 ночами.

- В целом без потрясений, - успокоила Наталья Сердитова. - Но одевайтесь по погоде!

Да, зима в этом году удивляет: то снегом завалит, то давление обрушит. Чего уж говорить о скачках температуры. Просто феноменальный подъём температуры произошёл 13 января: ночью было -29, а к вечеру будем уже в плюсе! «КП»-Тверь» поинтересовалась у Натальи Сердитовой, в чём причина таких аномалий.

- Это не что иное, как очевидное проявление изменения климата, - ответила доктор наук. - Средняя температура земли повышается, и проявляется это в первую очередь различными экстремальными и не характерными для нашего региона погодными явлениями.

Укрепляйте иммунитет и сосуды и создавайте хорошую погоду дома! Будьте здоровы!