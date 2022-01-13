Коронавирус в Твери, последние новости на 13 января 2022: Штрафы для пассажиров за отсутствие масок и для УК за присутствие сосулек

В автобусах во время рейдов составляют протоколы на безмасочников, а УК выписывают штрафы за сосульки на крышах. Фото: Виктория Тушкова/Александр Жмулин/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на 13 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 100 971 случай заражения (+189 за сутки).

Выздоровели 90 765 пациентов (+50 за сутки).

На карантине - 7790 заболевших, (+ 127 за сутки).

Умерли 2416 человек (+12 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 608 594 человек, в том числе за минувшие сутки - 1718 граждан.

Новые данные по коронавирусной инфекции на 11 января 2022 года обнародовал оперативный штаб региона.

Графика: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 514 случаев заражения коронавирусом (+72 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7610 (+14),

Ржев - 5668 (+11),

Калининский район - 4546 4549(+3),

Вышневолоцкий городской округ - 3950 (не зафиксировано новых случаев),

Торжок - 3461 (не зафиксировано новых случаев),

Кимры - 2890 (+10).

Графика: ПТО

Вчера, 12 января, в Твери прошел рейд по контролю масочного режима в автобусах. Контролёры работали в тандеме с полицейскими.

В итоге было составлено 10 протоколов о нарушениях. Ехавшим без масок граждан грозят штрафы. При первом составлении протокола - от 1000 рублей. При повторном нарушении - от 15 000 рублей.

Напомним, что такие рейды проводятся в автобусах «Транспорта Верхневолжья» с 21 октября. Сотрудники полиции оштрафовали уже почти 560 человек, из них 60 пассажиров - повторно.

В Тверской области продолжает действовать масочный режим. Ношение масок в общественном транспорте обязательно. К сожалению, не все пассажиры об этом помнят. И зря. Закрывающие рот и нос медицинские маски значительно снижают риск заражения коронавирусом воздушно-капельным путем.

В администрации Твери на заседании административной комиссии рассмотрели вопросы, касающиеся нарушения управляющими компаниями правил благоустройства дворов многоквартирных домов и содержания их фасадов. Речь идет в том числе о невыполнении работы по очистке крыш от сосулек и снега.

С начала января поступило уже 94 дела об административных правонарушениях в отношении УК.

В горадминистрации напоминают, что размер штрафа за несвоевременное удаление наледи и сосулек с кровель зданий составит для граждан от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей, для юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей. Размер административного штрафа за парковку транспортных средств во дворах на участках с зелеными насаждениями - от 3000 до 5000 рублей.